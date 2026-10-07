維園年宵天后入口快餐檔28萬成交成新檔王　舊檔王成交價也升13%

維園年宵2027｜2027維多利亞公園農曆年宵市場的400個攤位，由今日（7日）起一連3日分批在荔枝角政府合署公開競投。當中備受矚目、成維園年宵2026「快餐檔王」的最接近維園銅鑼灣出入口的快餐攤位C檔，經15口叫價後，以26萬元成交，較維園年宵2026的23萬元成交價升約13%。至於維園年宵2027的新「快餐檔王」，則易主為近天后興發街入口的A檔，底價為120,470元，以28萬元成交。



年宵市場將由明年1月31日至2月6日，一連七天在14個地點舉行，共設939個濕貨攤位、599個乾貨攤位和26個快餐攤位。當中，維園將有400個攤位可供競投，底價由6,530元至120,470元不等，與去年相若。

競投詳情如下：

10月7日（周三）上午 - 快餐、濕貨；下午 - 濕貨

10月8日（周四）上午及下午 - 乾貨

10月9日（周五）上午 - 乾貨



2026年2月15日是年廿八，大批市民到維園年宵市場買年花，有市民悉心揀選蘭花。（資料圖片／廖雁雄攝）

翻查資料，2026年最近維園銅鑼灣出入口的快餐攤位C檔交投最為激烈，歷經17口叫價，最終以23萬元成交，高出底價約12萬元，成為維園年宵2026年「舖王」，較2025年年宵同舖位的18萬元成交價升超過四分一。