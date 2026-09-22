年宵2027｜1564個攤位10.7起競投　維園熟食檔底價12萬與去年相若

食環署今日（22日）公布，2027年農曆年宵市場攤位將於10月7日起分批在在荔枝角政府合署二樓禮堂公開競投。年宵市場將由明年1月31日至2月6日，一連七天在14個地點舉行，共設939個濕貨攤位、599個乾貨攤位和26個快餐攤位。當中，維園將有400個攤位可供競投，底價由6,530元至120,470元不等，與去年相若。



售賣燒賣、燒魷魚公仔等文創產品的攤檔「爐氣」，是去年維園年宵的話題攤檔。（資料圖片／廖雁雄攝）

2026年2月15日是年廿八，大批市民到維園年宵市場買年花，有市民悉心揀選蘭花。（資料圖片／廖雁雄攝）

2026年2月15日是年廿八，維園年宵市場下午人流眾多。乾貨檔吸引不少人光顧。（資料圖片／廖雁雄攝）

濕貨攤位競投底價為380元至6,530元，乾貨攤位（普通型）底價為450元至8,540元，乾貨攤位（大型）底價為680元至12,810元，快餐攤位底價為2,290元至120,470元。

港島、離島和九龍區有六個年宵市場，分別設於銅鑼灣維園、東涌達東路花園、深水埗花墟公園、深水埗長沙灣遊樂場、觀塘區觀塘遊樂場及九龍城區土瓜灣遊樂場，共有785個攤位供競投。

維園年宵市場攤位的競投將於10月7至9日一連三天舉行。第一日競投快餐攤位和濕貨攤位，第二日及第三日則競投乾貨攤位。第一日及第二日競投均分上午及下午兩個時段進行，上午時段由9時至下午12時半，下午時段則由2時開始，直至競投結束為止；第三日競投由上午9時開始，直至競投結束為止。由於座位有限，有意競投維多利亞公園年宵市場攤位的人士，可按其屬意競投攤位的類別於指定日期到荔枝角政府合署參與競投。

東涌達東路花園年宵市場的攤位競投將於10月12日舉行，由上午9時直至競投結束為止。

深水埗花墟公園、深水埗長沙灣遊樂場及觀塘區觀塘遊樂場的年宵市場攤位競投將於10月13至15日舉行。每日競投均分上午及下午兩個時段進行，上午時段由9時至下午12時半，下午時段則由2時開始，直至競投結束為止。

九龍城區土瓜灣遊樂場的年宵市場攤位競投將於10月16日舉行，由上午9時開始，直至競投結束為止。

競投詳情如下：

銅鑼灣維園

攤位數目： 400個

競投日期： 10月7日

上午時段： 快餐（A至D號攤位）、濕貨（217至289號攤位）



下午時段： 濕貨（290至396號攤位）



攤位底價：

快餐：120,470元



濕貨：6,530元



競投日期： 10月8日

上午時段：乾貨（1至59號攤位）



下午時段：乾貨（60至138號攤位）



攤位底價：

乾貨（普通型）：8,540元



乾貨（大型）：12,810元



競投日期： 10月9日

上午時段：乾貨（139至216號攤位）



攤位底價：

乾貨（普通型）：8,540元



東涌達東路花園

競投日期： 10月12日

攤位數目： 25個

攤位類別： 濕貨、乾貨

攤位底價：

濕貨：380元



乾貨（普通型）：450元



乾貨（大型）：680元



深水埗花墟公園

競投日期： 10月13日

攤位數目： 126個

上午時段：快餐、濕貨



下午時段：乾貨



攤位底價：

快餐：17,480元



濕貨：3,540元



乾貨（普通型）：7,800元



乾貨（大型）：11,700元



深水埗長沙灣遊樂場

競投日期： 10月14日

攤位數目： 92個

上午時段：快餐、濕貨



下午時段：乾貨



攤位底價：

快餐：2,290元



濕貨：500元



乾貨（普通型）：550元



乾貨（大型）：830元



觀塘區觀塘遊樂場

競投日期： 10月15日

攤位數目： 89個

上午時段：快餐、濕貨



下午時段：乾貨



攤位底價：

快餐：3,030元



濕貨：2,180元



乾貨（普通型）：2,130元



乾貨（大型）：3,200元



九龍城區土瓜灣遊樂場

競投日期： 10月16日

攤位數目： 53個

攤位類別： 快餐、濕貨、乾貨

攤位底價：

快餐：2,660元



濕貨：1,340元



乾貨（普通型）：1,340元



乾貨（大型）：2,020元



新界區八個年宵市場10.20起競投

新界區有八個年宵市場，分別設於荃灣沙咀道遊樂場、大埔寶湖道小型足球場、元朗東頭工業區遊樂場、屯門天后廟廣場、將軍澳寶康公園、北區石湖墟遊樂場、葵青葵涌運動場及沙田源禾遊樂場，共有539個濕貨攤位、232個乾貨攤位和8個快餐攤位。

荃灣及元朗年宵市場的攤位競投分別於10月20日及22日舉行。每日競投均分上午及下午兩個時段進行，上午時段由9時至下午12時半，下午時段則由2時開始，直至競投結束為止。

大埔、屯門、將軍澳、北區、葵青及沙田年宵市場的攤位競投則分別於10月21日、23日，及26-29日舉行，由上午9時開始，直至競投結束為止。

競投詳情如下：

荃灣沙咀道遊樂場

競投日期： 10月20日

攤位數目： 126個

上午時段：濕貨（1至64號攤位）



下午時段：濕貨（65至96號攤位）、乾貨



攤位底價：

濕貨：1,770元



乾貨（普通型）：8,480元



乾貨（大型）：12,720元



大埔寶湖道小型足球場

競投日期： 10月21日

攤位數目： 75個

攤位類別： 快餐、濕貨、乾貨

攤位底價：

快餐：5,480元



濕貨：2,270元



乾貨（普通型）：1,450元



乾貨（大型）：2,180元



元朗東頭工業區遊樂場

競投日期： 10月22日

攤位數目： 158個

上午時段：快餐、濕貨（57至72號及77至136號攤位）



下午時段：濕貨（137至156號攤位）、乾貨



攤位底價：

快餐：5,480元



濕貨：700元



乾貨（普通型）：1,350元



乾貨（大型）：2,030元



屯門天后廟廣場

競投日期： 10月23日

攤位數目： 62個

攤位類別： 快餐、濕貨、乾貨

攤位底價：

快餐：2,740元



濕貨：1,490元



乾貨：2,140元



將軍澳寶康公園

競投日期： 10月26日

攤位數目： 93個

攤位類別： 快餐、濕貨、乾貨

攤位底價：

快餐：4,570元



濕貨：830元



乾貨（普通型）：1,540元



乾貨（大型）：2,310元



北區石湖墟遊樂場

競投日期： 10月27日

攤位數目： 92個

攤位類別： 濕貨、乾貨

攤位底價：

濕貨：710元



乾貨（普通型）：1,540元



乾貨（大型）：2,310元



葵青葵涌運動場

競投日期： 10月28日

攤位數目： 98個

攤位類別： 濕貨、乾貨

攤位底價：

濕貨：490元



乾貨（普通型）：2,250元



乾貨（大型）：3,380元



沙田源禾遊樂場

競投日期： 10月29日

攤位數目： 75個

攤位類別： 濕貨、乾貨

攤位底價：

濕貨：3,580元



乾貨（普通型）：4,570元



乾貨（大型）：6,860元

