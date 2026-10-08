女警誕嬰出血亡　醫委會隔9年稱證據不足結束投訴　家屬促重審

一名女警2016年經催生誕下女嬰後，子宮大量出血，接受切除手術後死亡，醫委會接獲家屬投訴至今9年仍未定出研訊日期，將案件兩度發還初步偵訊委員會審議。



長期病患者關注聯席今日（8日）表示，家屬上月初獲醫委會秘書處通知，因「證據不足」結束投訴，並引述專家指涉事醫生雖然未察覺胎盤殘留，但指這是分娩後的併發症，醫管局過往數年有2.6%至6.4%分娩孕婦有機會發生，又認為3名醫生已盡力搶救。



家屬質疑，死因庭已披露死因與涉事醫生有關，專家亦指案發時沒有必要切除子宮，涉事醫生明知死者因羊水栓塞導致瀰漫性血管內凝血（DIC），但未補充凝血因子下進行子宮切除手術，是病人致死的直接原因，要求醫委會重新審視決定。



一名26歲女警2016年經催生誕下女嬰後，子宮大量出血，接受切除手術後死亡。其胞姊2017年向醫委會投訴至今，仍未仍未開展聆訊。（資料圖片／鄭子峰攝）

一名26歲姓葉女警2016年經催生誕下女嬰後，子宮大量出血，接受切除手術後死亡。死因庭2022年裁定死者死於不幸，批評醫護未有察覺及糾正下切除死者子宮，導致腹腔大量出血死亡。醫委會接獲死者胞姊投訴至今9年仍未定出研訊日期，後因應投訴人提供新資料，加上轉換專家證人，案件兩度發還初步偵訊委員會再審議。（見另稿）

長期病患者關注聯席今日（8日）表示，家屬上月初獲醫委會秘書處通知，因「證據不足」結束投訴。家屬引述秘書處指，偵委會專家確認婦產科醫生謝啟暘未察覺殘留的胎盤組織，但稱胎盤殘留是分娩後的併發症，醫管局過往數年有2.6%至6.4%分娩孕婦有機會發生。信件也提及，專家認為3名醫生已盡力搶救病人，偵委會決定接納意見，認為沒有足夠證據證明3名醫生行為不當，故不作追究。

長期病患關注醫療改革聯席今日（8日），發表醫務委員會改革意見調查報告。（林曉儀攝）

家屬向盧寵茂發信申訴 要求重新重視決定

家屬向醫衞局局長盧寵茂發信申訴，質疑死因庭已披露死因與涉事醫生有關，批評醫委會仍無視，要求偵委會重新審視決定。信件提到，醫生謝啟暘未有發現死者體內殘留 5 x 5.5 厘米的胎盤組織，更曾於死因庭公開承認「睇錯」，病理學家作供時時，稱肉眼可見死者排出的胎盤「似有一楷缺失咗」。

死因庭專家證人、中大醫學院婦產科系主梁德揚亦指出，案發時沒有必要切除子宮，院方未補充凝血因子下進行子宮切除手術，是病人致死的直接原因。死因庭裁判官又引述梁德揚指，死者因羊水栓塞導致瀰漫性血管內凝血（DIC），而兩名涉事醫生張凱、李栩翊明知死者有DIC，仍進行子宮切除手術，亦未適當補充凝血因子，引致其大量出血，最終導致病人死亡，屬「人為因素」。

苦等3年為亡妻申訴 排期聆訊後被取消 家屬：小市民可以做到啲咩？

同一場意見調查發布會上，還有另一位曾向醫委會提出申訴的病人家屬黃仲基，亦曾經歷與醫委會「搏鬥」多年。事件始於2013年初，黃仲基曾向醫委會投訴其妻子的主診醫生，懷疑處方藥物不當，妻子其後身亡。他於2015年收到醫委會通知，成功排期於2016年10月紀律聆訊。不料，在開訊前兩個月，醫委會突然以涉事醫生有進一步資料，顯示不應研訊為由，通知取消研訊。

黃仲基表示，曾經考慮過再上訴，惟找專家撰寫報告需要支付一筆費用，「説來説去都是專家，專家又是醫務人員，你可想而知後果會是怎樣。」他又考慮過到從民事途徑申訴，但考慮到萬一敗訴，又有機會需要負擔昂貴訴訟費，經歷多番掙扎與拉扯，最終決定放棄上訴。他嘆道：「作爲一個小小市民，可以做到什麽？我也不知道。」

現時醫委會會在定期更新和公布已完成的紀律研訊個案及裁決命令，市民可以在網站查閲裁定專業失當的醫生。就醫委會改革，黃仲基認爲此項措施並無足夠阻嚇，應要更嚴厲處分失德的醫生。例如在違例醫生的診所門外或診所範圍，應該標明該醫生因被定罪而受監管，此舉有效對醫生施加壓力，避免重犯。