女警誕嬰出血亡　投訴8年醫委會還原基本步　死因庭曾批醫護疏忽

一對內地姓黎夫婦2009年來港產子，兒子疑因醫療事故致腦癱及四肢殘障。二人翌向醫委會投訴涉事醫生，拖延15年至昨天（28日）展開研訊。研訊小組基於醫委會秘書處未能解釋案件拖延的原因，認為對被告醫生造成不公，最終決定終止研訊。



這個案並非孤例，社區組織協會接獲兩宗個案同樣事發多年未有聆訊日期。一名26歲女警2016年經催生誕下女嬰後，子宮大量出血，接受切除手術後死亡。死因庭2022年裁定死者死於不幸，批評醫護未有察覺及糾正下切除死者子宮，導致腹腔大量出血死亡。醫委會接獲死者胞姊投訴至今8年仍未定出研訊日期，更因轉換專家證人，案件發還初步偵訊委員會再審議，相等於再一次從頭走程序。



死者胞姊葉小姐批評案件仍是「還原基本步」，認為醫委會沒有為社群着想，僅守着醫生專業。她不知道醫委會甚麼時候會開會，只可一直等，然後再問原因。



社區組織協會跟進3宗個案,涉及向醫委會投訴多年遲遲未聆訊。其中一宗研訊小組昨日基於醫委會秘書處未能解釋案件拖延的原因,認為對被告醫生造成不公,最終決定終止研訊。

一名26歲女警2016年經催生誕下女嬰後，子宮大量出血，接受切除手術後死亡。其胞姊2017年向醫委會投訴至今，仍未仍未開展聆訊。（鄭子峰攝）

2022年9月22日，死者葉素欣的胞姊（白衣）聞判後痛哭，她對裁決感滿意，並為姨甥女多謝死因裁判官何俊堯。圖右為協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片／朱棨新攝）

26歲孕婦催生誕女後亡

26歲死者葉素欣2016年10月6日到伊利沙伯醫院進行定期產檢，隨即獲安排她入院催生，接受人工穿羊水、打催生針及無痛分娩針後誕下女嬰後，其子宮無法自行收縮，導致大量出血，接受治療後延至10月9日不治。

解剖報告指，葉的直接死因為瀰漫性血管內凝血障礙症，是由子宮缺乏張力引致出血所導致，另外子宮內殘留胎盤組織，患者亦出現妊娠毒血症。

26歲死者葉素欣2016年10月6日於伊利沙伯醫院經催生誕下女嬰後，子宮大量出血，接受切除手術後死亡。（資料圖片）

醫護死因庭上承認「睇漏」胎盤、沒記錄血壓

死因庭及後召開死因研訊，揭發涉事醫生未發現子宮內殘留逾5厘米大小的胎盤，他庭上表示「覺得係睇錯」，涉事助產士亦承認沒有即時記錄血壓讀數。死因庭聘請的專家醫生認為，未有證據顯示醫護有必要切除死者子宮，又指未有補充凝血因子的情況下進行手術，是致死的直接原因。

死因裁判官何俊堯於2022年裁定葉死於不幸，其死因為羊水栓塞而導致瀰散性血管內凝血障礙。裁判官指醫護未有察覺及糾正，亦未有補充凝血因子便為死者切除子宮，導致腹腔大量出血，最終去世。

女警葉素欣的姊姊（中）及弟弟（右）2022年時到死因庭旁聽。（資料圖片/劉安琪攝）

死者胞姊17年向醫委會投訴 耗4年完成初步偵訊

死者胞姊於死者死後翌年，即2017年向醫委會作出投訴4名涉事婦產科醫生。兩年後，2019年10月17日，醫委會回覆指將展開紀律行動。根據醫委會的投訴及紀律研訊程序，初步偵訊委員會召開會議，審閱所有醫療紀錄和報告等。考慮證據後，委員會可決定轉介個案予醫務委員會的研訊小組作公開聆訊、無須採取進一步行動等。

再兩年後，至2021年11月8日醫委會通知投訴人，初步偵訊委員會終結對一位醫生的紀律行動，其餘三位醫生則轉介至研訊小組進行研訊。

醫委會接獲投訴至今8年仍未定出研訊日期，更因轉換專家證人，案件發還初步偵訊委員會再審議，相等於再一次從頭走一次程序。（資料圖片／黃偉倫攝）

及後兩度發還再初步偵訊委員會 變相從頭開始走程序

及後死因庭2022年9月有裁決，醫委會一個月後電郵通知，因應投訴人於死因研訊後提供新資料，包括三份專家意見，研訊小組主席決定將案件發還初步偵訊委員會審議。

事隔3年，醫委會原定今年7月30及31日研訊，但由於原專家證人未能繼續協助，需安排新一位專家證人協助。在審議新專家證人意見後，醫委會決定個案需還發初步偵訊委員會會再作考慮。

胞姊：擔心步黎氏案後塵

死者胞姊葉小姐指，她妹妹的案件由投訴到今日已經8年，仍是還原基本步，擔心個案的結果如黎氏一家。她又認為醫委會愧對自己的標誌，沒有為社群着想，僅守着醫生專業。她無奈指，不知道醫委會甚麼時候會開會，只可一直等，然後再問原因。