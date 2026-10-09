女警誕嬰出血亡投訴駁回　家屬稱無助　醫衞局：有新證據可重申請

一名26歲女警2016年經催生誕下女嬰後，子宮大量出血，接受切除手術後死亡。家屬2017年向醫委會投訴，上月初才接獲醫委會通知指，因「證據不足」結束處理投訴。死者姐姐回覆《香港01》表示，若想醫委會重新審理案件需「司法覆核」，惟該程序門檻高且費用昂貴，對於事件感到極度失望及無助。



醫衞局表示，已收到有關家屬來信，局長對病人家屬表示深切慰問，並將直接回覆；又指申訴方如有新證據，或不認同醫委會決定，可重新遞交申訴並提供新資料。社協則指，醫委會沒有交代曾審視何類文件，家屬不清楚缺乏什麼資料，難提供新證據。



一名26歲女警2016年經催生誕下女嬰後，子宮大量出血，接受切除手術後死亡。其胞姊2017年向醫委會投訴至今，仍未開展聆訊。（資料圖片）

26歲女警葉素欣2016年催生誕下女嬰後子宮大量出血，經切除後死亡，家屬2017年向醫委會投訴多名涉事醫生。死因庭則於2022年展開死因研訊，法官裁定死者「死於不幸」，並批評醫護未有察覺及糾正下切除死者子宮，導致腹腔大量出血死亡。

由死者家屬向醫委會投訴至今長達9年，其間案件兩度轉呈研訊小組，又兩度發還「初步偵訊委員會」重新考慮，醫委會今年9月發信通知家屬稱，因「證據不足」結束處理投訴。

長期病患關注醫療改革聯席昨日（8日），發表醫務委員會改革意見調查報告。（資料圖片/林曉儀攝）

家屬引述醫委會秘書處指，偵委會專家表示婦產科醫生謝啟暘未察覺殘留的胎盤組織，但胎盤殘留是分娩後的併發症，醫管局過往數年有2.6%至6.4%分娩孕婦有機會發生。專家又認為3名醫生已盡力搶救病人，偵委會決定接納意見，認為沒有足夠證據證明3名醫生行為不當，故不作追究。

家屬昨日（8日）向醫衞局局長盧寵茂發公開信，質疑初偵會專家與死因庭的醫生專家考慮標準不一，醫委會沒考慮死因庭證供。現行機制下，要推翻初偵會不追究的決定，申訴人完全無任何內部上訴或覆核途徑，只能選擇門檻極高、費用昂貴且程序繁複的司法覆核，家屬冀局方要求醫委會重新審視初偵會決定。

有關初偵會終止處理投訴個案，死者姐姐表示「極度失望及無助」。她說，司法覆核程序漫長、門檻高，需要申請法律援助，現階段或暫不考慮司法覆核，冀望局方可改革醫委會的上訴機制。

醫衞局表示，已收到有關家屬來信，局長對病人家屬表示深切慰問，並將直接回覆對方。局方指，因死因裁判法庭研訊資料，以及原專家證人辭任，令案情出現變化，研訊小組曾兩度將個案轉回初偵會，該機制是個案延誤主因。《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》中已取消轉回機制，冀縮短處理時間。

局方又說，該個案涉及偵委會根據所得資料，決定不將個案轉介研訊小組進行研訊，而非對個案有所裁決，因此不涉及就裁決提出上訴的情況。申訴方如有新證據，或對初偵會作出有關決定的依據提出在專業上不同的看法，可重新遞交申訴並提供新資料。

長期病患者關注醫療改革聯席10月8日召開記者會，社區組織協會幹事彭鴻昌亦有出席。（林曉儀攝）

協助病人家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌則指出，醫委會信件中沒交代初偵會曾考慮哪些文件，亦不知道該會有否考慮死因庭的證據，家屬不清楚缺乏什麼資料，難提供新證據，促請醫委會盡快交代初偵會就個案的調查詳情。