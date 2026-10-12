港人愛河輪遊三峽　赴新疆內蒙古代歐遊　永安：港人北上潮剛開始

港人北上熱潮未退，開始轉攻長線，據本港旅行社永安旅遊的銷售數據，今年首9個月，其中國長線旅行團，出發人數較去年同期升逾一成，港人尤愛乘搭「河輪」遊長江三峽。永安又指，受中東戰事影響，亞洲以外的長線旅遊錄得10%跌幅，同一時間，中國幅員遼闊，能提供多元化旅遊體驗，新疆和內蒙古等地漸成為歐洲代替品，認為港人北上熱潮才剛開始。



永安旅遊助理總經理（中國線）鄧利平指，新疆和內蒙古等地成為歐洲代替品。圖為新疆的吐爾根杏花林。（永安旅遊網頁圖片）

永安旅遊助理總經理（中國線）鄧利平指，新疆和內蒙古等地成為歐洲代替品。圖為內蒙古的響沙灣。（永安旅遊網頁圖片）

據本港旅行社永安旅遊的銷售數據，今年首九個月，永安中國長線旅行團的出發人數較去年同期升12%；與此同時，受中東戰事影響，亞洲以外長線旅遊錄得10%跌幅。

永安旅遊助理總經理（中國線）鄧利平指，中國幅員遼闊，能提供多元化旅遊體驗，例如新疆和內蒙古等地，漸成為歐洲代替品，認為港人北上熱潮才剛開始。

郵輪升幅最大 迪士尼郵輪最受歡迎

永安的銷售數據也顯示，與去年同期相比，出發人數升幅最大的旅遊產品是郵輪，達27%。永安旅遊行政總裁譚勇民指，最受歡迎的郵輪產品是在新加坡下水的迪士尼郵輪，因東南亞並無迪士尼樂園，迪士尼郵輪在某程度上變成代替品。

最受歡迎的郵輪產品是在新加坡下水的迪士尼郵輪。（永安旅遊網頁圖片）

長江三峽旅行團人數急增近倍 「河輪」受歡迎

中國長線旅遊團的升幅也達12%，在眾多地方中，升幅最高的是長江三峽旅行團，達97%。永安旅遊總經理馬世文指，乘搭「河輪」遊長江三峽很受港人歡迎，旅客可將行李放於船上，既能輕鬆欣賞沿途風景，亦可順道暢遊武漢、重慶等城市。

永安旅遊總經理馬世文。（洪戩昊攝）

乘搭「河輪」遊長江三峽很受港人歡迎。圖為「世紀凱歌號」在三峽航行。（永安旅遊網頁圖片）

傳統旅行團不再滿足港人 永安推新服務求變

永安又指出，港人旅遊習慣改變，傳統旅行團服務未必再能滿足他們，所以持續推出新產品，例如將推「到府接送」和「永安私廚」兩項升級服務，前者以商務房車為客人提供香港境內點到點接送服務；後者屬永安的新品牌，與不同國家的餐廳合作制定餐單，令旅客避免吃到低質團餐。

展望未來，永安稱有意推出租車平台，更打算將租車業務擴展至歐洲。譚勇民指，永安希望提供一站式服務，令旅客「一出門就想到永安」。