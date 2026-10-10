粵艇南下｜陳美寶：10.16舉行首航儀式　稍後將公布更多消息

繼「港艇北上」推行後，運輸及物流局局長陳美寶今日（10日）於網誌透露，運輸及物流局與海事處將於下周五（10月16日）舉行「粵艇南下」的首航儀式。她表示，此舉代表粵港在「港艇北上」的基礎上，迎來海上版的雙向奔赴，又預告稍後會公布更多消息。



運物局局長陳美寶表示，「粵艇南下」的首航儀式將於10月16日舉行。（運輸及物流局網頁）

陳美寶表示，剛剛結束的十一黃金周，本港錄得逾160萬人次訪港，口岸人流不斷。黃金周過後，本港跨境流動將迎來兩大突破，除了重建後的新皇崗口岸將於本月12日正式開放予公眾使用外，最矚目的便是即將登場的「粵艇南下」。

為落實遊艇跨境互訪，海事處與廣東海事局於上月底已正式簽署《便利廣東籍遊艇進出香港水域工作安排》及《香港遊艇入出廣東工作安排》。陳美寶指，首航儀式安排於下周五舉行，屆時將迎接首批經此新安排南下的廣東遊艇，當局亦會於稍後公布更多「粵艇南下」的具體細節。

海事處與廣東海事局9月底簽署《便利廣東籍遊艇進出香港水域工作安排》及《香港遊艇入出廣東工作安排》，推進落實遊艇跨境互訪。（運輸及物流局網頁）

陳美寶又指，陸路方面，港珠澳大橋使用量持續攀升，十一假期期間錄得逾67萬出入境人次，雙向車流逾17萬輛次，而「粵車南下」預約名額更全數額滿，顯著帶動本地消費。

因應跨境車流需求，特區政府現正與廣東省政府緊密商討，計劃將目前「港車北上」於逢星期二及星期三毋須預約出行的安排，逐步擴展至其他非繁忙的工作日，配合「粵艇南下」等海路新措施，全面促進粵港兩地居民及高消費群體的雙向流動。