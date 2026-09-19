施政報告｜陳美寶料最快10月實施粵艇南下　數十內地船長完成考核

政府近年推動遊艇經濟，運輸及物流局局長陳美寶今日（19日）表示，預計最早10月實施粵艇南下，海事處已構建動態水域監測系統，實時監察停泊區情況，安排遊艇在不同水域停泊。



她指，政府自6月起在南沙設置考試中心，讓內地船長考核香港水域的知識，至今已有數十位完成考核，反應良好。



運輸及物流局局長陳美寶今日（19日）表示，預計最早10月實施粵艇南下。（資料圖片／湯致遠攝）

最早10月實施粵艇南下 數十內地船長完成考核

運輸及物流局局長陳美寶《施政報告》記者會時說，海事處及廣東省海事局將就港艇北上和粵艇南下簽署兩份工作安排，預計最早10月實施粵艇南下，帶動遊艇經濟發展，詳情稍後公布。

被問粵艇南下的配套是否足夠，陳美寶說正推出相關措施，包括在今年6月就港艇北上的首航儀式時，已公布在南沙設置考試中心，讓內地船長在內地考核香港水域的知識，而毋須特意來港，由6月至今已有數十位完成考核，反應良好。

她說，政府擬增設兩個改善硬件措施，並提及以往本港限制遊艇泊位，惟經海事處構建動態水域監察系統後，可實時監察停泊區情況，預先與訪港遊艇船長溝通，安排遊艇在不同水域停泊。

運輸及物流局局長陳美寶表示，預計最早10月實施粵艇南下。（資料圖片／譚曉彤攝）

優先推展北都公路新田段、十一號幹線青龍大橋

運輸基建方面，陳美寶表示全速推動與北都相關鐵路，會優先推展北都公路新田段，盼應用合適國家及國外標準的先進技術，提早兩年至2034年開通；十一號幹線南端青龍大橋料將於2033年開通。

北環線應用新鐵路標準

她指，北環線項目料將於2034年開通，並將應用新鐵路標準，在採購標準、設備和預製組件等方面，把成本壓低，並將工程時間縮短。港深西部鐵路洪水橋至前海段將於2035年開通，正研鐵路向南延伸的可能性，目標明年提出方案。