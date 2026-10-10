單車節｜西九文化區凌晨封路　一文看封路措施、巴士小巴改道路線

單車節周日（11日）舉行，三個主要項目均以西九文化區的博物館道作為起點及終點。西九區內部份停車場將於周六（10日）晚上起封閉，警方翌日凌晨將封閉博物館道和文化道。



此外，中九龍繞道（油麻地段）、汀九橋及西九龍公路等將受賽事影響，警方將於凌晨起陸續封路。另有120條專營巴士及7條專線小巴路線，需要分階段實施改道、縮短路線或遷站，直至道路重開為止。一文看清封路措施、受影響的巴士和小巴線路線。



單車節主要封路措施。

單車節主要封路措施。

西九西閘露天停車場將封閉

單車節的三個主要項目均以西九文化區的博物館道作為起點及終點。周六晚上11時起，西九區內的西閘露天停車場將會封閉；翌日凌晨12時30分起，區內藝術公園、M+和香港故宮文化博物館停車場亦會封閉，將禁止所有車輛進出。

周日（11日）凌晨一時起，警方將會封閉博物館道和文化道，只有持有封閉道路通行許可證的車輛方可進出該路段。所有位於封路範圍內的巴士站及專線小巴站將暫停使用。

直至下午1時15分，警方將視乎實際情況解除西九區內的封路措施，屆時區內藝術公園、M+和香港故宮文化博物館停車的出入口將重新開放。西閘停車場將會維持關閉，直至10 月12 日早上7時重開。

中九龍繞道（油麻地段）受賽事影響

單車節的活動路線及賽道範圍覆蓋的主要路段包括雅翔道、西九龍公路、長青隧道、青馬大橋、汀九橋、南灣隧道、昂船洲大橋、尖山隧道、沙田嶺隧道及中九龍繞道（油麻地段）。

中九龍繞道（油麻地段）首次受賽事影響：

．往九龍灣方向的管道將於當日凌晨2時起臨時封閉，由新界西前往九龍東的車輛需改經呈祥道及龍翔道，而九龍西經連翔道前往九龍東的車輛則需改經麗翔道、加士居道天橋、漆咸道北及東九龍走廊前往啟德隧道；

．往油麻地方向的管道亦將於當日上午7時起臨時封閉，由九龍東前往九龍西或新界西的車輛需改經啟德隧道、東九龍走廊、漆咸道北及加士居道天橋前往渡船街或西九龍走廊；及

．雙向行車管道將會在下午約1時15分重開



汀九橋、西九龍公路往西隧方向封閉

受汀九橋（往九龍方向）封閉影響，由新界西經屯門公路或大欖隧道前往機場及大嶼山的車輛需改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋、担杆山交匯處及青衣北岸公路前往青馬大橋。

受西九龍公路（往西隧方向）封閉影響，由新界西或九龍西前往港島的車輛需改經近民眾安全服務隊總部的連翔道（北行）支路前往西區海底隧道。

120條巴士線、7條小巴線受影響

封路期間，受影響的120條專營巴士路線（即城巴33條、九巴32條、隧巴28條及龍運27條）及7條專線小巴路線需要分階段實施改道、縮短路線或遷站，直至道路重開為止。

▼ 專營巴士改道 ▼

+ 1

▼ 專線小巴改道 ▼