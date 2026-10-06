單車節｜封路措施一文看　料120條專營巴士及7條小巴線受影響

旅發局「新鴻基地產香港單車節」將於周日（11日）舉行，三個主要項目均以西九文化區的博物館道作為起點及終點。打頭陣的項目「56公里組別」將於清晨5時15分舉行，參加者會穿梭「五隧三橋」，包括長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋以及中九龍繞道。警方當日凌晨1時起將會分階段封路，在下午約1時15分前分階段重開，其間料有120條專營巴士路線及7條專線小巴路線需要分階段實施改道、縮短路線或遷站。一文看清封路措施。



單車節主要封路措施。

單車節主要封路措施。

料下午1時15分前分階段重開

單車節的三個主要項目均以西九文化區的博物館道作為起點及終點，其活動路線及賽道範圍覆蓋的主要路段包括雅翔道、西九龍公路、長青隧道、青馬大橋、汀九橋、南灣隧道、昂船洲大橋、尖山隧道、沙田嶺隧道及中九龍繞道（油麻地段）。因應上述項目的安排及進度，以上路段將會在下午約1時15分前分階段重開。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理楊浩章表示，單車節周日由早上5時15分至下午6時舉行，活動反應熱烈，已有逾6000人報名參與。率先打頭陣的賽事是非競賽項目「56公里組別」，參加者會穿梭「五隧三橋」。

56公里組參加者會穿梭「五隧三橋」，包括長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋以及中九龍繞道。

120條巴士線、7條小巴線受影響

封路期間，受影響的120條專營巴士路線（即城巴33條、九巴32條、隧巴28條及龍運27條）及7條專線小巴路線需要分階段實施改道、縮短路線或遷站，直至道路重開為止。位於封路範圍內的的士站（包括的士上落客點）、車隊的士停車處、私人停車場及路旁停車位亦將暫停使用。

旅發局「新鴻基地產香港單車節」將於10月11日（周日）舉行，當中睽違三年的「國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽」將再度回歸。（旅發局提供）

西九文化區內道路凌晨1時起臨時封閉

西九文化區內的道路將於當日凌晨1時起臨時封閉。所有位於西九文化區內的巴士站、專線小巴站、的士站（包括的士上落客點）、車隊的士停車處及私人停車場亦將會暫停使用，直至道路在下午約1時15分重開為止。

中九龍繞道往九龍灣方向 凌晨2時起臨時封閉

運輸署又指，駕駛人士需注意，中九龍繞道（油麻地段）首次受賽事影響：

．往九龍灣方向的管道將於當日凌晨2時起臨時封閉，由新界西前往九龍東的車輛需改經呈祥道及龍翔道，而九龍西經連翔道前往九龍東的車輛則需改經麗翔道、加士居道天橋、漆咸道北及東九龍走廊前往啟德隧道；

．往油麻地方向的管道亦將於當日上午7時起臨時封閉，由九龍東前往九龍西或新界西的車輛需改經啟德隧道、東九龍走廊、漆咸道北及加士居道天橋前往渡船街或西九龍走廊；及

．雙向行車管道將會在下午約1時15分重開



汀九橋、西九龍公路往西隧方向封閉

運輸署表示，封路安排將不會影響由港島、九龍或新界東前往機場及大嶼山的車輛。受汀九橋（往九龍方向）封閉影響，由新界西經屯門公路或大欖隧道前往機場及大嶼山的車輛需改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋、担杆山交匯處及青衣北岸公路前往青馬大橋。

西區海底隧道（來回方向）將會維持正常行車。受西九龍公路（往西隧方向）封閉影響，由新界西或九龍西前往港島的車輛需改經近民眾安全服務隊總部的連翔道（北行）支路前往西區海底隧道。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理楊浩章（右三）表示，單車節周日由早上5時15分至下午6時舉行，活動反應熱烈，已有逾6000人報名參與。（警方提供）

料青嶼幹線等多個道路交通擠塞

運輸署指，受廣泛封路影響，署方預計屆時青嶼幹線往九龍方向、荃灣路往九龍方向、佐敦道往九龍站方向、渡船街往尖沙咀方向、海泓道往佐敦方向、連翔道、加士居道天橋、東九龍走廊、啟德隧道、龍翔道及呈祥道，交通將會較過往的星期日顯著擠塞。