吉澳安龍太平清醮人頭湧湧　荷蘭大學生讚夠吸引　能真正探索香港

俗稱「吉祥島」的吉澳近日舉行每十年一度的安龍太平清醮，今日（13日）為打醮正日，吸引不少旅客入島遊玩，島內人山人海。有來自荷蘭的大學交換生表示，首次參與類似中式傳統節慶，很喜歡原居民身上的客家衣物及裝飾，有關儀式可令外國人更了解本港傳統文化、吸引力大，而且場內氣氛熱鬧，希望該慶典可長做長有。



吉澳近日舉行每十年一度的安龍太平清醮，今日（13日）為打醮正日，民青局局長麥美娟到場。（林子慰攝）

吉澳由星期日（11日）至星期四（15日）舉行每十年一度的安龍太平清醮，今日為第三日，亦是打醮正日，3日合共有約6,000人入島。

今日日間天氣炎熱，巿區最高32度，新界再高兩三度。但熾熱天氣無阻旅客入島心情，約中午12時，島內人頭湧湧，落船處幾乎寸步難行。

熾熱天氣無阻旅客入島心情，約中午12時，吉澳島內人頭湧湧。

荷蘭大學交換生Ravan Al Ngaar因校方活動到場，她表示首次參與本港傳統活動，對吉澳原居民的舞蹈及客家服飾印象深，「I think it’s really interesting to really explore Hong Kong, it’s meaningful. （真正探索香港很有趣，我感到十分有意義）」。

荷蘭交換大學生Ravan Al Ngaar（左）與愛沙尼亞學生Krislin Elis Varul（右）因校方活動到場，她們均為首次參與本港傳統活動。（楊凱力攝）

她曾聽聞今屆或是吉澳安龍太平清醮最後一屆，對此感到可惜，認為該儀式是外國旅客接觸傳統文化的好契機，希望長做長有。

港人劉先生從東莞到吉澳，希望感受熱鬧氣氛。（楊凱力攝）

港人劉先生一行6人分別從東莞、英國各地趕來。他稱首次到吉澳及看打醮，因朋友推介，希望感受熱鬧氣氛。劉先生今日用了兩個小時從東莞到吉澳，他說今日天氣熱，「亦無諗過香港會有個島會咁多人」，但仍期待儀式。

吉澳原居民石先生參與多屆打醮，他說今年回島的居民較上屆少，或因經濟或難請假等原因。不過，入島旅客比往屆多，望着今日島上的人氣，不禁想起小時候於吉澳讀書的快樂時光。