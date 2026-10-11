吉澳十年一度大醮周日開鑼　3000村民重聚　七旬村長冀吸青年傳承

位於新界東北部、俗稱「吉祥島」的吉澳，周日（11日）起至下周四（15日）將舉行每十年一度的「安龍太平清醮」，不少移民海外的村民特意回來，幫忙協辦儀式，祈求家鄉風調雨順。村長兼儀式統籌之一的周少華表示，今屆盛事料凝聚超過3,000海內外族人，但因年輕一輩文化背景不一，有可能未必願意接任續辦下屆儀式，令他憂慮今次將成最後一屆，他很希望藉着今屆大醮，展現吉澳美麗一面，吸引年輕一輩將傳統文化延續傳承。



俗稱「吉祥島」的吉澳明日（11日）起至星期四（15日）將舉行每十年一度的安龍太平清醮。（葉志明攝）

俗稱「吉祥島」的吉澳明日（11日）起至星期四（15日）將舉行每十年一度的安龍太平清醮。（葉志明攝）

吉澳安龍太平清醮每10年一大醮、5年一小醮，現時已有超過250年歷史。第廿七屆吉澳安龍太平清醮於10月11日至10月15日舉行，將涵蓋傳統宗教儀式、龍獅麒麟匯演、巡遊及粵劇等，今年更特設卡拉OK環節，冀讓公眾了解吉澳的民歌文化。

除了傳統的打醮儀式外，島上還有多個非牟利團體於醮期舉辦藝術及美食活動，包括「吉澳打醮藝術遊」，聯乘多位藝術家於島上繪畫、舉行放映會及演出工作坊等，以不同方式呈現小島之美。

俗稱「吉祥島」的吉澳明日（11日）起至星期四（15日）將舉行每十年一度的安龍太平清醮，圖為藝術家黃仁逵作品。（葉志明攝）

昔日6,000人繁華漁港 常住人口僅存50人

吉澳過往曾是大鵬灣的經濟貿易中心，集十村、三十七姓氏，擁有不少村民。五六十年代時，吉澳島民約6,000人，當中包括水上人及陸上人。但隨着本地漁業資源衰退，加上島民想賺錢，改善家鄉親人的生活，不少人選擇出埠尋找機會，六十年代後小島流失逾八成人口，演變至今僅剩約50位常住居民。

島內有不少居民正緊鑼密鼓地繼續操持未盡之事。（葉志明攝）

不過，移居海外或搬離吉澳不代表忘記孕育自己長大的小島。每逢節日或打醮時，四散各地的島民均會回到小島再聚，重現當年熱鬧情景。舉辦太平清醮需要的經費不小，每屆至少需要300萬港元，一眾旅居海外的島民便會共同籌款，貢獻家鄉盛事。除了籌款外，亦有海外居民特意提前回港，協助籌辦儀式。

村長周少華年少時赴英，曾擔任多年海外籌款負責人，近年回流返港，更臨危受命擔任太平清醮統籌一職。（葉志明攝）

儀式前一日，有關打醮的設施及裝飾已盡數完成，戲棚、花牌及指示牌等一樣不漏。島內有不少居民正緊鑼密鼓地繼續操持未盡之事，當中包括村長周少華。他年少時遠赴英國，曾擔任多年海外籌款負責人，近年回流返港，更臨危受命擔任太平清醮統籌一職。

他表示，過往通常於儀式前後才回島，今屆首次擔大旗，需統籌整個運作，上至邀請嘉賓，下至燈籠擺放位置，通通需要知悉，幾乎從4月開始無停手。他說，「我很年輕的時候離開吉澳，傳統的習俗我未必太懂，幸好有另一位經驗老到的村長願意教導及傳承」。

籌委多數逾七旬：吉澳下屆大醮面臨「無人接棒」危機

他又說，本身與現任太平清醮籌委組的人員都已年紀老邁，多數年屆70至80歲，未知下屆可否繼續勝任相關職位。然而，吉澳原居民下一代多數自幼接受外國教育，文化背景不一，未必願意接任籌辦，擔憂下屆太平清醮或「冇人接棒」，他很希望藉今屆大醮會展現吉澳美麗一面，吸引年輕一輩參與，可以將這個傳統繼續傳承下去。

有意參加吉澳太平清醮的市民可自行申請有效的「沙頭角旅遊禁區許可證」，並於當天持證方可經由沙頭角上船，船程約30分鐘。香港居民及旅客可透過警方網上系統申請沙頭角旅遊禁區許可證，須於到訪日前最少2個完整工作天完成遞交。