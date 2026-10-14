電壓驟降困𨋢｜升降機裝保運作設備動輒數十萬　工程師料6成未裝

中電連接荔枝角至慈雲山的一組40萬伏特供電線路昨午（13日）短暫電壓驟降，消防處接獲179宗被困升降機求助。理大電機及電子工程系客座教授何永業今日（14日）表示，全港有7.4萬部升降機，當中四成已安裝不同程度的安全設備，讓升降機在電壓驟降時仍能保持運作，餘下約4萬部則尚未安裝。何永業理解所費不菲，但認為業主與升降機保養商值得研究安裝設備。



理大電機及電子工程系客座教授何永業。（資料圖片／廖雁雄攝）

理大電機及電子工程系客座教授何永業接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時說，現時有三個方法令升降機在電壓驟降時仍能保持運作。第一，如升降機已安裝自動拯救裝置（ARD），當停頓後可透過電池驅動運作，「行慢車」在最近的樓層停下，讓被困乘客疏散；第二，系統偵察發現電壓供應不正常，但仍讓升降機正常運作；第三，系統敏感度不會在電壓驟降時造成升降機服務暫停，乘客也不會察覺到電壓驟降。

舊款升降機未必能安裝 視乎系統和空間

他指全港有7.4萬部升降機，當中四成已安裝不同程度的設備。不過舊款升降機不一定能夠安裝，視乎系統和空間，而且所費不菲。他預料，舊款升降機安裝設備費用為30多萬；新款升降機則介乎120萬至170萬。不過，他認為業主與升降機保養商值得研究，在符合經濟原則下安裝相關設備。

尖沙咀柯士甸道105號百安大廈兩名女子昨被困在升降機內約20分鐘。消防接報到場打開升降機門。（資料圖片／翁鈺輝攝）