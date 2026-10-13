中電電壓驟降｜田北辰倡政府重啟討論　設電壓驟降事故懲罰機制

今午（13日）1時09分，中電連接荔枝角至慈雲山的一組40萬伏特供電線路，錄得短暫電壓驟降，接獲179宗有人被困升降機及40宗火警鐘鳴響報告；醫管局亦稱多間醫院受到影響。田北辰在社交平台表示，在現時管制協議下，電壓驟降無需罰錢，建議政府盡快重啟討論，就電壓驟降事故設立懲罰機制，才有足夠阻嚇性。



尖沙咀柯士甸道105號百安大廈兩名女子被困在升降機內約20分鐘。消防接報到場打開升降機門。（翁鈺輝攝）

今日下午約1時09分，中電連接荔枝角至慈雲山的一組40萬伏特供電線路錄得短暫電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。由於受影響系統屬高壓線路，九龍及新界部分地區亦有機會受電壓驟降影響。截至下午3時，消防處共接獲179宗被困升降機及40宗火警鐘鳴響報告，救援及跟進行動現已全部完成。據了解，香港、九龍、新界多間公立醫院亦受到影響。

立法會前議員田北辰。（資料圖片/王晉璇攝）

田北辰在社交平台Facebook表示，電壓驟降並非新鮮事，每次發生幾乎都會連帶出現困𨋢事故。去年機電署推出新指引，要求所有新𨋢不但要安裝「電壓驟降緩解過渡裝置」，若大廈無安裝後備供電系統的話，必須配備「自動拯救裝置」。他指出，一旦發生電壓驟降，新𨋢理論上不會再出現困𨋢情況，但反問「舊𨋢點算呢？」

他續指，在現時管制協議下，電壓驟降毋須罰錢，建議政府盡快重啟討論，就電壓驟降事故設立懲罰機制，才有足夠阻嚇性。他又指出，中電近年都有投資去加強供電系統抵禦惡劣天氣的能力，反問措施是否已做盡，「如果係嘅，點解依然會有電壓驟降發生呢？」