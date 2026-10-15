全球首艘Jetfoil噴射船「水星」恐被拆解　關注組時隔6載再籲保留

全球第一艘Jetfoil噴射水翼船、噴射飛航擁有的TurboJET「水星」，繼2020年險遭拆解、後在社會各界發聲下暫緩後，關注團體周三（10月14日）在社交平台發文稱，「水星」目前已被移往香港海洋造船廠此前拆解其他噴射船的位置，「水星」的拆解工作很可能在未來一兩日開展。「Jetfoil噴射船保育關注組」表示， 時隔6年，該組織再次緊急呼籲保住這項「世界第一」，勿重蹈「珍寶海鮮舫」覆轍。



波音公司官方樣板船 曾接載何鴻燊等全球準買家

「Jetfoil噴射船保育關注組」於社交平台發文稱，「水星」船身編號001，於1974年製成，起初名為「JetfoilOne」，為波音公司（Boeing）的官方樣板，接載全球準買家，包括後來成為全球最大Jetfoil用家、已故「賭王」何鴻燊博士。

「水星」於美國夏威夷短暫載客服務後，1978年由遠東水翼船公司購入來往港澳，成為繼「木星」及「金星」後，第三艘來往港澳的Jetfoil噴射船。1983年底，被稱為「澳門王」的知名華人領袖何賢於香港出殯，靈柩亦由「水星」運送至澳門安葬。「水星」服務至2008年退出營運，存放在香港荔枝角的海洋造船廠至今。

關注組表示，「水星」在2020年底幾乎被拆解，事件經港澳以至外地傳媒報道後，隨即在社會發酵。時任澳門行政法務司司長張永春（現任澳門立法會主席）稱海事部門重視事件並跟進；香港中西區區議會即時通過動議，要求港府協調保留「水星」；波音公司表示，對於「Jetfoil One」將要拆解感到遺憾，其歷史部門希望保留船隻銘牌或者其他重要部件。

多艘Jetfoil已陸續被拆解 組織籲勿重蹈「珍寶海鮮舫」覆轍

在社會各界發聲下，「水星」當年未被拆毀。但至2025年年中起，船公司急速拆解多艘Jetfoil「銀星」、「天皇星」、「帝后星」、「木星」及「海皇星」。

關注組指出，國際上成功保育歷史船隻及交通工具，並轉身成為旅遊熱點的例子不少，如英國倫敦的「H.M.S. Belfast」以及日本橫濱的「冰川丸」等。反之，香港「珍寶海鮮舫」業主同意捐出船隻，但由於當年各持份者的怠慢，以至本該保留的「珍寶海鮮舫」永遠沉沒在南海，成為香港保育史中難以忘懷的傷痛。

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關注組倡安置到澳門新城A區展出

關注組強調，「水星」作為Jetfoil噴射船之首的歷史意義，絕對值得在港澳永遠保存。港府曾在2022年提出設立「交通博物館」，計劃於2027年完成選址和面積規劃。現時，香港有不少退役巴士、列車等由私人或營運商自行保留，可謂困難重重，各界均對「交通博物館」有所期望。

而在澳門，新城A區南面臨海部分，正對著港澳航道。根據總體規劃，新城A區地段未來規劃為文化設施，並且交通便利、空間開闊。如果可以將船隻安置在此，相信無論是室內或者室外展出，都能將海洋與文化藝術主題相呼應，成為新區的焦點。