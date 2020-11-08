46年噴射水翼船「水星」傳被拆解　關注組促保育：勿讓歷史消逝

Jetfoil噴射水翼船「水星」號為噴射水翼船的始祖。現時全球有43艘，由波音公司生產的僅得26艘。香港在高峯時期曾持有16艘。現時有3艘已賣到韓國，現役使用的只有6艘，其他則已退役或被長期被閒置。當中「水星」便是已退役一員，近日更傳出「水星」不日之內將會遭到拆解，令噴射水翼船的保育議題受到各方關注，暫時煞停被「劏船」的命運。 上月15日，中西區議會通過動議，要求特區政府協調保留「水星」工作，會中更提出或會考慮動用資金收購船隻。同月23日，澳門政府亦就「水星」一事首度開腔，指「海事部門重視並一直跟進問題，有進一步消息或再作介紹」。具46年歷史的「水星」，命運似有轉機。 攝影：梁鵬威

「水星」傳出被拆解一事，令Jetfoil噴射水翼船保育問題引起關注。到底這類型的船隻有什麼特別而需要保留？原來，Jetfoil噴射水翼船於1974年由波音公司生產，本來Jetfoil系列是設計作軍用船隻，幾番轉折後，改作民用用途。在那個年代，由一間製造飛機的公司生產船隻是很罕見的事，而Jetfoil噴射水翼船的設計更是能把整隻船隻升起，行駛時船身完全離水航行，是當時史無前例的設計。這種設計也使噴射水翼船的航行極度穩定，不容易受海上的大風大浪影響。

賭王赴美試坐 新技術助來往港澳更省時

「水星」則為Jetfoil系列首隻生產的船隻，起初是在夏威夷服役。當年在「水星」出產後，何鴻燊隨即赴美試坐，後發現其特殊設計使航行平穩，比起當時的大船和舊式水翼船來得穩定。加上，當時若要以大船往返香港至澳門十分費時，一程便需花上3個小時，舊式水翼船亦需要約75分鐘，但使用「水星」的話，則能在一個小時內到達目的地。由「水星」作帶領的Jetfoil噴射水翼船可謂當時的先驅，新的技術改變了港澳兩地的交流密切度，亦為旅客提供一個更快速、舒適往返兩地的方法。

造價500萬美元 直迫半架波音737客機

在「水星」未出現時，往返香港至澳門的船隻只能隨太陽作息工作，朝六晚六地為兩地居民提供服務。但在「水星」出現後，其強大的夜航設備使航行不再受日光影響，隨後也把航線的服務時間延長。當時的「水星」無論在性能和效用上都看似完美，但卻有一個致命的缺點，就是其造價直迫半架波音737客機的造價，在當時來說十分昂貴。在一些研究Jetfoil的書籍更提到，每艘Jetfoil造價為500萬美元，這個價格在六、七十年代是一個天文數字。

「北星」被劏 引發成員關注

「水星」的保育價值，促使「Jetfoil 噴射船保育關注組」成立。當時，關注組成員Anderson和John在8月時在社交平台曾看到有帖文指，以數十萬元出售「北星」及「水星」，帖文一出，隨即引起港澳兩地人士熱烈討論。但事件隨着船公司發文澄清後，便暫告一段落。但在一個月後，在早前涉被賣的其中一艘船「北星」，又傳出一條影片，指它在宏德機器鐵工廠被全數拆毀。

其後，關注組成員又發現「水星」同樣被移往宏德機器鐵工廠，令他們懷疑「水星」很大機會和「北星」一同在短期內被拆毀。關注組成員Anderson表示：「『北星』已被拆毀，不想『水星』也同樣，加上它是第一隻，歷史意義十分重大，應該要好好保育它。」

水星、火星、土星船身後方有大洞

Jetfoil噴射水翼船除了設計創新外，在其他方面亦有優勝之處。受訪當天，在港澳碼頭停泊了兩架Jetfoil系列船隻，包括帝后星和幸運星。Anderson隨即向記者介紹噴射水翼船的特別之處。他指出，船的下層前方位置是改建而來，該位置甚至較上方的船長室更可以讓前方乘客飽覽海上美景。如果分辨Jetfoil系列不同船隻，他則指，從側面看過去，水星、火星和土星船身後方會有一個大洞，這是因為這三架船也曾在夏威夷服役，當地需要一個大型擺放行李的位置，當它們在香港「服役」，由於只是作短程航行，這個擺放行李的位置變得無所用，後來被改建成更多的座位，但細心觀察還是能看到改建的痕跡。

關注組成員John的父親在他小時候，常常帶他到處乘坐不同的交通工具，令他對交通工具情有獨鍾，而水星更是他的兒時記憶。長大後他娶了澳門老婆，不時來往港澳兩地。他後來子承父業，從事與船和航空有關的雷達業務，令他對船隻的興趣日漸濃厚。（梁鵬威攝）

關注組提三保育方案

坊間對保育「水星」一事突然議論紛紛，當中Jetfoil噴射船保育關注組就各方意見整合出三個保育方案，分別是保留在香港中西區海濱長廊、澳門海事博物館後方舊政府船塢、以及路環荔枝碗舊船廠片區。

關注組指出，現時各個方案在網上的支持程度也差不多。他們認為：「無論那個方案最終被錄用，只要是能成功保育到水星的方案，就是好的方案。我們只希望可以成功爭取保育『水星』，不要讓一代歷史消失」。 Jetfoil噴射船保育關注組

上月中西區議會中曾提出或會考慮動用資金收購「水星」，故關注組建議可以參照「葛量洪號」滅火輪的保育和展示手法，把「水星」放置在上環至西環一帶的陸上公眾空間，並建設步道方便公眾登船參觀，讓公眾有機會近距離觀看船底獨特的水翼和噴水系統構造，讓船不單用作展示，更可以作文化教育。

關注組建議可以參照「葛量洪號」滅火輪的保育和展示手法。若事成，「水星」或能成為中西區海濱長廊中的地標，和「葛量洪號」一起，成為維多利亞港東邊及西邊入口的兩個標記。（關注組提供圖片）

其餘兩個方案則會在澳門進行，關注組在收集意見後，認為「水星」能放在澳門海事博物館後方的舊政府船塢內。現有博物館與媽閣廟相近，而廟宇每年吸引大量遊客，關注組認為海事博物館啟用多年，惟內裏的變化卻不大，本來館藏都是以船隻模型、船隻部件及航海影片為主，與「水星」的屬性不謀而合。若它能進駐成為展品，能為博物館注入新活力亦有望打造成為新旅遊熱點。

方案二是把「水星」放在澳門海事博物館後方的舊政府船塢內，並將媽閣廟、海事博物館及海事工房打通。（關注組提供圖片）

另一個方案則為放置在澳門的荔枝碗船廠片區。該地和船隻亦有密切的關係，並於2018年被評定為法定文物。故關注組建議搜羅一些對澳門博彩業發展具歷史意義的船隻，例如 Jetfoil噴射船「水星」、前遠東水翼船唯一香港製造的「太望洋」、賭船「澳門皇宮娛樂場」等藏品作展示，以促進教育及多元旅遊。

方案三是以三船並立作展示，而相關建議已獲得爭取荔枝碗船廠片區保育的團體「守護荔枝碗造船村關注組」支持。（關注組提供圖片）

對於現時整合的三個的保育方案，關注組指出，現時各個方案在網上的支持程度也差不多。他們認為：「無論那個方案最終被錄用，只要是能成功保育到水星的方案，就是好的方案。我們只希望可以成功爭取保育『水星』，不要讓一代歷史消失」。