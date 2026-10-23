iPhone Duo取機｜司機注意！摺機開盡螢幕長度符法例？當局有回覆

蘋果Apple首款摺疊式螢幕旗艦手機 iPhone Duo，今日10月23日正式發貨。根據香港法例，駕駛時如在司機前方放置流動電訊裝置，這些裝置的數量、尺寸及放置地方均受到規管。

在尺寸上，法例規定司機所看到的裝置屏幕的對角長度不可大於19厘米。據蘋果Apple介紹，iPhone Duo完全展開後，內螢幕對角線為7.6 吋，根據換算，約等於19.304 厘米，可能超出法例要求。

運輸署早前回覆《香港01》指，制定法例已考慮摺疊式流動電訊裝置，如司機在駕駛時有需要放置摺疊式流動電訊裝置，可把裝置摺疊並顯示符合法例要求的屏幕大小。



的士「電話陣」已不再容許。（資料圖片）

Apple首款摺機iPhone Duo今日（23日）上午八時正式取機。（洪戩昊攝）

香港關於駕駛時放置及使用流動電訊裝置的法例（《2025年道路交通(交通管制)(修訂)(第2號)規例》）今年1月25日已正式生效，司機駕駛時最多只可使用兩部流動通訊設備，而顯示屏對角長度不可大於19厘米，設備不可影響或阻礙行車視線，違規最高可判罰2,000元。

運輸署指制定法例已考慮市場上存在的摺疊式裝置

根據蘋果Apple介紹，iPhone Duo完全展開後，內螢幕對角線為7.6 吋，根據換算，約等 19.304 厘米，可能超出法例要求，按照法例司機需把手機「摺埋」，駕駛時只能使用5.4吋的外螢幕。

運輸署今回覆《香港01》指，政府制定法例時，已考慮市場上存在的摺疊式流動電訊裝置，並已在提升道路安全與照顧不同司機使用流動電訊裝置的需要之間取得平衡。

運輸署指如司機在駕駛時有需要放置摺疊式流動電訊裝置，可把裝置摺疊並顯示符合法例要求的屏幕大小。（洪戩昊攝）

運輸署：可把裝置摺疊並顯示符合法例要求的屏幕大小

該署指，較大的屏幕裝置有較大機會被用作看影片或處理文書和訊息等非駕駛相關的用途，令司機分散注意力且不能妥為控制車輛。如司機在駕駛時有需要放置摺疊式流動電訊裝置，可把裝置摺疊並顯示符合法例要求的屏幕大小。

運輸署同時提醒司機在駕駛時應避免使用裝置，以免分心，如司機在駕駛時因操控流動電訊裝置而影響駕駛，不論有否釀成交通意外，可能已觸犯「危險駕駛」或「不小心駕駛」的罪行。