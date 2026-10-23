iPhone Duo炒價｜銅鑼灣取機感收機黨未到價　或轉先達目標$5000

Apple首款摺機iPhone Duo今日（23日）正式門市取機，在Apple銅鑼灣店，不論是排隊取機人數還是店外的收機人數，均比以往少，現場僅有5至10人收機，價錢較原價高2,500至4,000元。有購得256GB iPhone Duo的市民表示，現場僅提供比原價貴3,000元的價錢，與心目中的4,000至5,000元有距離，所以可能會到旺角先達廣場放售。



Apple首款摺機iPhone Duo今日正式發售及發貨，惟在Apple銅鑼灣店，不論是排隊人數還是店外的收機人數均比以往少，今日僅有5至10人收機。（洪戩昊攝）

iPhone 18一個月前發售，當時有約100人排隊，不過今日高峰期僅得約40人。店外亦僅有5至10人收機，價錢較原價高3,000至4,000元。

Apple首款摺機iPhone Duo今日正式發售及發貨，有人舉牌收1TB及2TB機款。（洪戩昊攝）

Apple首款摺機iPhone Duo今日正式發售及發貨，雖然Apple銅鑼灣店外明顯較以往淡靜，但仍有大疊「金牛」交收的畫面。（洪戩昊攝）

吳先生以往買iPhone多是自用，不過今次購得iPhone Duo後卻選擇放售。他指，上月才剛換了iPhone 18，加上認為iPhone Duo機身較重，所以決定放售，目標賺4,000至5,000元。不過，由於Apple銅鑼灣店外的收機人士僅提供較原價高3,000元的價錢，所以他可能會到旺角先達廣場放售。

雖然現場明顯較以往淡靜，但仍有大疊「金牛」交收的畫面。盧先生成功放售512GB的iPhone Duo，賺2,500元，他表示滿意。他亦指，留意到現場取機的人多是自用，所以導致交易氣氛較淡靜。