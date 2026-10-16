巴士申大幅加價｜議員批開價「上到月球咁高」　脫班、減班卻嚴重

三間專營巴士營辦商早前就四個巴士專營權向政府提出大幅度加價申請，巴士公司面對的財政壓力再一次找乘客「開刀」，小市民再遭巴士公司把帳面成本如油價上升等轉移到自己荷包上，怨聲載道。



今日（16日）立法會交通事務委員會討論相關事宜時，多名議員亦關注加幅過高，倡政府改以燃油附加費，或再推出新一輪油價補貼以壓加幅，更有不少議員指出巴士脫班問題嚴重，服務質素未能令人支持加價。就脫班問題，運輸署助理署長黃志光表示會嚴肅跟進，亦有機制處理。



01觀點：巴士油價翻倍 出路不在加價

三間專營巴士營辦商早前就四個巴士專營權向政府提出加價申請。（資料圖片）

梁文廣指巴士公司開天殺價：開價上到月球咁高

梁文廣今日在委員會指，巴士公司今次提出的加價幅度高達16%至17.7%，形容是「開天殺價、落地還錢」，甚至開價「上到月球咁高」，要求政府必須嚴格把關，照顧基層市民負擔能力。

質疑脫班率及意外率高的服務表現下 如何合理化加幅

他又提到短期油價波動對巴士公司盈利的影響，並詢問政府除了現有補貼外，會否建立機制，要求巴士公司在油價回落時主動減價。梁文廣強調，九巴脫班率及城巴意外率均連續兩年半高於全港平均水平，質疑在此等服務表現下，如何能合理化高達一成半以上的加價申請。

立法會議員梁文廣。（資料圖片／方承恩攝）

陳學峰在會上批評政府未有推出任何政策保障市民免受國際能源價格波動衝擊。此外，他亦關注巴士脫班問題，指對巴士公司的表現「極有意見」，批評巴士公司對盈利能力高的路線，如通天巴士便不斷加車，卻忽略正常常規路線的服務，導致有脫班問題。

陳學鋒亦不滿運輸署面對市民每日大量投訴，但未有積極跟進，「呢啲咁嘅服務質素，你叫市民點支持你去加價？你幾慘都好難令市民去接受嗰喎」。

三間專營巴士公司申請加價，其中九巴申請加價16%、龍運8.1%、城巴叫價加17.7%、嶼巴要求加價9.8%。（資料圖片）

亦有議員表示理解巴士公司成本上升，林銘鋒指出，理解專營巴士營辦商面對的成本壓力，又表示巴士公司距離上次加價已達兩年，期間除油價波動外，每年亦需為員工及司機加薪，其他營運開支同樣持續上升。

他認為，相比港鐵設有「可加可減」及每五年一次的常設檢討機制，巴士公司目前往往累積兩年開支後一次過大大幅度加價，容易給予市民「大幅加價」的負面印象。他提出政府或可考慮為專營巴士制訂每年檢討票價的機制。

運輸及物流局副秘書長葉海鷹。（資料圖片／湯致遠攝）

運輸及物流局副秘書長葉海鷹回應時表示，十分理解市民對加價的關注，強調當局在處理每一次加價申請時，均會極其謹慎地審慎衡量市民的承擔能力，做好把關工作。

就油價及成本變動問題，葉海鷹解釋指，專營巴士的成本結構除燃油外，人工亦佔相當大比重。當局會定期監察巴士公司的財務狀況，若未來油價回落，相關成本變動將會在下一次評估整體票價調整時一併統籌考慮，確保加幅合理。

至於提升非票務收入方面，葉海鷹表示正積極與營辦商合作，研討拓展多元化業務空間，例如善用巴士車場及泊車位置出租服務，或在車場加裝充電設施開放予公眾使用，以增加非票務收入來源，紓緩加價壓力。

葉海鷹表示，政府目前正處理及考慮有關申請，將秉持審慎及嚴謹態度做好把關工作，評估一籃子相關因素工作，以平衡公眾負擔能力與巴士公司的營運需要。

他又指，在審批過程中，政府將全面考慮多項因素，包括營辦商的財務狀況與前景、服務質素、公眾接受程度及負擔能力等。葉海鷹強調，當局一方面希望致力減低票價調整對民生的影響，另一方面亦要維護營辦商財政的可持續性，確保其有足夠資源維持安全可靠的服務、改善員工待遇以吸引及挽留人才，並持續投資於引進新能源巴士等未來發展項目。