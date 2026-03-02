巴士加價？九巴：視乎財政、市民負擔等　安全帶例待政府公布安排

九巴今日（2日）舉行傳媒茶聚，回顧去年的工作及公布未來一年展望。被問到今年會否向政府申請加價，九巴指要視乎財務狀況、市民負擔能力等因素，有需要時會申請加價。



另外，強制巴士乘客佩戴安全帶法例早前因條文「技術性不足」而撒回，九巴指，法例生效的5天期間收到40多宗相關查詢及意見，相信政府考慮各方意見後，會推出更完善法例，公司願意全面配合。



九巴開篷觀光巴士HK1路線。（九巴提供）

加開觀光路線HK2駛經昂船洲大橋、青馬大橋等地標

九巴回顧去年的工作指，去年8月起改用開篷巴士運行的觀光路線HK1反應熱烈，載客量在剛過去的農曆新年期間較平日多一倍，增幅主要來自內地遊客。至於早前公布將推出的另一觀光路線HK2，將往返九龍站及馬灣，途經尖沙咀、昂船洲大橋、青馬大橋等地標，九巴指正諮詢運輸署及區議會，包括商討站點位置等。九巴現時有13架開篷巴士，會視乎需求，決定是否需要再改裝更多開篷巴士。

九巴去年增加了超過20組轉乘優惠，覆蓋超過200條路線，今年亦會持續完善轉車站及轉乘優惠，包括在觀塘、九龍城、彩虹/牛池灣、大埔廣福道等轉車站新增轉乘優惠涵蓋路線。

被問到車費會否加價，九巴指，公司屬自負盈虧，要維持及提升巴士服務質素，要有穩健財政，加價與否，除了涉及公司財務狀況，亦要視乎市民接受程度、可負擔能力等各方面因素，九巴有需要時會申請加價。

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效不足一周，由於法例「不足之處」，政府宣布收回。（資料圖片／廖雁雄攝）

強制佩戴安全帶法例5天 收到40多宗查詢及意見

至於強制佩戴安全帶法例，九巴稱法例生效的5天內，共收到40多宗相關查詢及意見，以及安全帶損壞報告等。九巴代表又指，目前六成巴士全車已設有安全帶。就有意見指安全帶過緊，九巴稱巴士的安全帶符合運輸署的規定並已獲認證，若未來要調整，需待署方決定。

日前運輸及物流局局長陳美寶到訪專營巴士公司，九巴透露已向她反映了安全帶法例的意見，又指法例若未來再重推，公司願意全面配合，相信政府考慮各方意見後，會推出更完善法例。

特區政府在2月6日公布《運輸策略藍圖》。（資料圖片／廖雁雄攝）

九巴倡深宵機場巴士納入「需求導向」公交模式

另外，《運輸策略藍圖》 提出發展「需求導向」公交模式。九巴指，要在市區線推行有執行上困難，舉例指在同一巴士線中，需跳過的站點只要有不同，便可導致行車路線有很大差別。九巴初步認為深宵機場巴士路線較合適推行，已向當局反映相關意見。九巴預計，新模式將涉及修例，以容許專營巴士「飛站」、更改路線，但強調願意配合政府的措施。