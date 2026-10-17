iPhone Duo預購｜逾百人報案稱遭盜卡買機　警暫列欺詐將交代案情

【蘋果／Apple／iPhone Duo】蘋果Apple於周五（16日）晚上8時，開放預購最新旗艦級摺疊式屏幕手機iPhone Duo，引來各方熱烈搶購，不過多名網民在社交平台發文指，收到由匯豐銀行等發出的信用卡收款短訊，部分人成功預購後被重覆碌卡，有人預購失敗卻被多次碌卡，更有人稱根本無訂購iPhone Duo。



據悉警方接獲逾百人報案，稱信用卡遭盜用買iPhone，涉款至少數百萬元。案件暫列「以欺騙手段取得財產」，交由網絡安全及科技罪案調查科接手調查，警方今午（17日）5時在灣仔警察總部交代案情，《香港01》屆時會現場直播。



多名網民在社交平台發文，指信用卡疑遭盜用作購買iPhone。（Threads截圖）

有人被五度重覆碌卡 $3.5萬埋單變近$17.5萬

iPhone Duo預購開放後，有多名網民在社交平台Threads發文指，收到發卡銀行發出的信用卡收款短訊，有部份人成功預購，但被重覆碌卡，例如原本交易金額為34,998元，但被兩度碌卡，即合共交易金額變為69,996元；有人更被五度碌卡，由原本收款34,998元，變成合共174,990元。

另外，也有人預購失敗，仍被多次碌卡，累計交易達數萬元；甚至有人聲稱並無訂購iPhone Duo，仍收到不止一個訂購iPhone Duo的信用卡收款短訊。今次情況與上次開售iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max後，湧現大規模盜用信用卡情況相似。而有關網民聲稱所用的信用卡，以匯豐銀行佔多數。

蘋果Apple首款摺機iPhone Duo將於香港時間10月16日晚上8時開訂，10月23日正式發貨。（網上圖片）

滙豐：會識別及取消重複交易 客戶毋須負責

就有市民疑遭盜用信用卡預購iPhone Duo一事，滙豐銀行發言人表示，留意到網上有手機預購的重複交易及未經授權信用卡交易的相關討論，客戶毋須就重複交易負責，滙豐會識別並取消交易。

iPhone Duo香港官方價格屬全球最低，256GB版本售17,499元、512GB版本售19,299元、1TB版本售22,799元、2TB版本索價27,999元。（網上圖片）

上月賣iPhone18 Pro系列亦出事 警接1503報案涉逾$3000萬

翻查資料，9月12日蘋果開售iPhone18 Pro及iPhone 18 Pro Max後，亦有多名網民在社交平台發文指，接獲銀行發出的信用卡收款短訊，但未能成功預購，懷疑遭盜用信用卡或遇詐騙。截至9月29日，警方共接獲1,503宗相關報案，涉款逾3,000萬元，所有相關交易已取消，被盜用的信用卡卡主、銀行及蘋果公司均無損失。