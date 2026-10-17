iPhone Duo預購｜滙豐：會識別及取消重複交易　客戶毋須負責

蘋果Apple首部摺疊式屏幕手機iPhone Duo昨晚（16日）正式開售，旋即掀起全城搶購熱潮，最快到貨日期更已延至明年1月23日。然而，繼上月iPhone 18 Pro預購期間爆發大規模盜用信用卡後，今次iPhone Duo開訂再度重現混亂。不少市民在社交平台反映信用卡被多次「碌卡」，懷疑信用卡遭盜用。

《香港01》向多間銀行查詢有否接獲客戶相關投訴、如何協助取消交易等，滙豐發言人表示，客戶毋須就重複交易負責，滙豐會識別並取消交易



蘋果Apple首款摺機iPhone Duo將於香港時間10月16日晚上8時開訂，10月23日正式發貨。（網上圖片）

滙豐：及時通報客戶 會協助完成退款

滙豐發言人表示，留意到網上有手機預購的重複交易及未經授權信用卡交易的相關討論，客戶毋須就重複交易負責，滙豐會識別並取消交易。

發言人指，就未經授權交易，客戶可透過滙豐香港應用程式或致電客戶服務熱線暫停信用卡；對於已合理及謹慎使用信用卡並及時通報的客戶，滙豐會按信用卡組織規則協助客戶完成退款流程。滙豐又指，「3-D Secure」 可提供額外保障，但是否採用由商戶決定。

iPhone Duo於昨晚8時起在官方網站接受預購，由於備受矚目，開售不久即已停止接受訂單。然而，社交平台隨後湧現不少市民分享經歷，紛紛投訴預購iPhone Duo期間收到發卡銀行發出的信用卡收款短訊，部分人成功預購但遭重複扣款，亦有人預購失敗仍被多次扣款，甚至有人聲稱並未訂購任何產品卻接獲扣款通知。

其中有苦主展示網上紀錄，指原本交易金額為34,998元，卻遭連續五度重複扣款，令總交易金額升至174,990元（約17.5萬元）；亦有買家原本訂購兩部手機金額為34,998元，最終被扣款兩次共69,996元。事件中受影響的信用卡以滙豐銀行佔多數。