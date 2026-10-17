麥當勞辦慈善活動及設捐款箱　30年來為麥當勞叔叔之家籌逾1.1億

香港麥當勞表示，透過舉辦年度慈善盛事「麥當勞兒童愛心馬拉松」、在近270間餐廳設有近340個捐款箱等，歷年來已為香港麥當勞叔叔之家籌得超過1.1億港元善款。麥當勞行政總裁黎韋詩表示，過去30年麥當勞叔叔之家一直守護病童家庭，為他們提供一個充滿關愛與希望的「家以外的家」，陪伴他們走過人生中最艱難的時刻。



麥當勞表示，年度慈善盛事「麥當勞兒童愛心馬拉松」，多年來一直實踐「小朋友幫助小朋友」的理念，至今已舉辦17屆，累計吸引超過84,000人參與，讓關愛精神薪火相傳。

自2023年起，香港麥當勞亦連續四年推出「Big Mac Big Heart」推廣活動，每售出一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，便捐出一元支持香港麥當勞叔叔之家，四年活動期間合共售出超過762萬個漢堡。

年度慈善盛事「麥當勞兒童愛心馬拉松」多年來一直實踐「小朋友幫助小朋友」的理念，至今已舉辦17屆，累計吸引超過84,000人參與。（麥當勞提供）

此外，麥當勞亦透過品牌影響力及強大的合作夥伴網絡，推出一系列「SHOW畀你睇」慈善活動，以及舉辦不同大型活動及展覽，將慈善與音樂、娛樂及文化體驗結合，30年間香港麥當勞贊助及舉辦超過100場相關活動，為病童家庭送上支持。

香港麥當勞早於90年代已於餐廳設置捐款箱，讓顧客可於選購美食時，亦可行善支持香港麥當勞叔叔之家。時至今日，全港近270間餐廳設有近340個捐款箱，部份餐廳更設有多於一個捐款箱。此外，麥當勞App自2023年起增設電子捐款功能，讓超過420萬名App用戶可隨時隨地捐款；顧客亦可親臨餐廳，透過全港逾930部自助點餐機捐款。