世界盃︱港麥當勞請表現卓越員工到美國觀決賽　見集團全球主席

【世界盃2026／麥當勞／西班牙／阿根廷】四年一度的世界盃昨日（20日）香港時間閉幕，麥當勞早前在全球舉辦世界盃員工體驗活動，向表現卓越的員工贈送決賽門票，兼安排4日3夜行程，提供交通、住宿至景點的全費補貼，經過多輪遴選後，香港市場由餐廳經理兼盤存系統專家李先生（Connor）因表現卓越，獲選到美國觀賽。他在麥當勞安排的歡迎會上，更與麥當勞全球主席及行政總裁Chris Kempczinski（左）見面。



自小熱愛觀看球賽的李先生夢想成真，感到非常興奮。他並引用香港着名足球評述員黃興桂評價其偶像謝拉特的名句︰「今次員工體驗絕對係史無前例、超乎想像！『神奇、頂級、超卓』係我對呢趟旅程嘅最大感受！」



世界盃2026︱西班牙主帥富安迪領軍封王。（路透社）

世界盃2026︱西班牙成功限制美斯的發揮，睽違16年奪得隊史第二座大力神盃。（路透社）

世界盃2026︱麥當勞向全球表現卓越員工送決賽門票

世界盃昨日（20日）香港時間凌晨閉幕，西班牙隊睽違16年奪得隊史第二座大力神盃。麥當勞今日公布，世界盃舉行前夕在全球舉辦世界盃員工體驗活動，通過一票難求的世界盃決賽門票，回饋表現卓越的員工，邀請全球不同市場參加，最終經過多輪遴選後，香港市場由餐廳經理兼盤存系統專家李先生（Connor）脫穎而出。

麥當勞全球（McDonald’s Global）舉辦世界盃員工體驗活動，香港麥當勞餐廳經理兼盤存系統專家李先生（Connor），獲公司贈送世界盃決賽門票。（麥當勞圖片）

李先生（Connor）從小就熱愛觀看足球比賽，在麥當勞的幫助下實現小時候的足球夢。（麥當勞圖片）

世界盃2026︱行程4日3夜 麥當勞包交通、住宿及景點開支

麥當勞指，李先生從小就熱愛觀看足球比賽，今次首度到訪美國，便親身到世界盃決賽現場感受熾熱氣氛，見證大力神盃花落誰家，實現小時候的足球夢。由於麥當勞已為員工安排4日3夜行程，提供交通、住宿至景點的全費補貼，他也把握機會遊覽紐約，增廣見聞，並與其他市場的麥當勞同事交流學習。

李先生在麥當勞安排的歡迎會上，更與麥當勞全球主席及行政總裁Chris Kempczinski（左）見面。

李先生（Connor，右）在麥當勞安排的歡迎會上，與麥當勞全球主席及行政總裁Chris Kempczinski（左）見面。（麥當勞圖片）

李先生（Connor，右二）在旅程中與來自世界各地的麥當勞同事一起觀光交流，拓闊視野。（麥當勞圖片）

世界盃2026︱獲選球迷員工夢想成真︰神奇、頂級、超卓

回顧美國世界盃之旅，李先生感到非常興奮，更引用香港着名足球評述員黃興桂評價其偶像謝拉特的名句︰

感謝麥當勞令我夢想成真！今次員工體驗絕對係史無前例、超乎想像！「神奇、頂級、超卓」係我對呢趟旅程嘅最大感受！ 麥當勞餐廳經理兼盤存系統專家Connor

李先生說︰「今次員工體驗絕對係史無前例、超乎想像！」（麥當勞圖片）

世界盃2026︱本來投身電影行業 惟疫情爆發轉職麥當勞管理培訓生

李先生早於18歲已加入麥當勞成為兼職員工，大學畢業修讀電影系，雖然他本來想畢業後投身電影行業，惟因新冠疫情打消念頭，後來他經上司及同事鼓勵，在2021年決定全職加入麥當勞成為管理培訓生（Management Trainee），翌年2022年晉升經理，其後2024年4月通過遴選成為盤存系統專家，負責協助多間餐廳的產品盤存管理工作。

李先生個性內向，成為全職員工後，性格也慢慢蛻變，在麥當勞提供的培訓和發展機會下發掘潛能，逐漸建立自信，開創屬於自己的事業道路。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩（左）親身感謝李先生（右）在管理餐廳營運上所付出的努力。（麥當勞圖片）

麥當勞為李先生貼心安排四日三夜行程，由交通、住宿到景點均由公司一手包辦，費用全免。（麥當勞圖片）

世界盃2026︱港麥當勞CEO︰日後持續打造「世一員工體驗」

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，一直透過完善的人才發展體系、多元化的學習機會，以及與別不同的員工體驗，實踐「機會盡在麥當勞」的承諾，今次能夠成為參與麥當勞全球世界盃員工體驗活動的市場之一，並安排傑出前線同事前往紐約親身見證世界盃決賽，不僅是一項獎勵，更是對卓越人才的最高肯定。

黎韋詩認為，深信有開心的員工，才有開心的顧客，日後將持續為業界培訓人才，打造「世一員工體驗」，將快樂傳遞給顧客。

李先生的麥當勞同事在出發日親身到機場送機。（麥當勞圖片）

世界盃2026︱麥當勞推營運轉型計劃 表現優秀有機會管理數間餐廳

麥當勞指出，自兩年前開始推行營運轉型計劃Project NEXT，透過成立全新餐廳「系統專家」團隊革新人員架構，讓餐廳之間有效共享資源及提升運作效率，助前線員工更專注服務，並進一步提升員工體驗與幸福感。

麥當勞又指，在全新架構下，香港麥當勞集中培訓系統專家，招募表現優秀的前線經理成為團隊成員，專人專責管理每個營運區的不同範疇，培養成獨當一面的餐廳管理專才；以往餐廳經理只會在同一間餐廳服務，系統專家的設立，讓經理有機會以更宏觀的方式同時管理營運區內數間餐廳的各個營運範疇，為晉升餐廳總經理做好準備。

香港麥當勞亦舉辦的「FIFA世界盃2026™麥麥勁抽」活動，抽出一位幸運顧客，送上世界盃決賽門票兩張。（麥當勞圖片）

世界盃2026︱麥當勞辦抽獎活動送決賽門票兩張

另外香港麥當勞亦同步App用戶送上福利，通過在App舉辦的「FIFA世界盃2026™麥麥勁抽」活動，抽出一位幸運顧客，送上世界盃決賽門票兩張，並附有紐約市來回機票連三晚酒店雙人住宿。麥當勞表示除了餐飲服務外，亦要為顧客打造更多元化的體驗，讓顧客充分感受到麥當勞的快樂品牌精神。