「古蹟周遊樂」推開篷巴士遊北都　穿越屏山厦村上水新田歷史建築

發展局轄下文物保育專員辦事處本月起一連兩個月與開篷巴士合作，推出以「穿越北都」為主題的「古蹟周遊樂」活動，三條導賞古蹟遊路線包括「屏山厦村線•書香守望」、「上水龍躍頭線•走進圍村」及「上水新田線•古宅新生」。活動將介紹北都12處法定古蹟及已獲評級的歷史建築。



「古蹟周遊樂」首次推出「穿越北都‧開篷巴士古蹟遊」，讓大眾坐在導賞巴士上細看沿途歷史建築，了解建築背後的故事。

發展局工程師（文物保育）羅明珠（右）和發展局二級助理館長（古蹟檔案）鄧彥玥（左）介紹今年以「穿越北都」為主題，於10月至12月舉行的「古蹟周遊樂」。

北都是香港未來發展的重要引擎，同時擁有豐富的自然風光和深厚的人文歷史景觀。發展局工程師（文物保育）羅明珠表示，文物保育有賴社會各界攜手同行。今年參與「古蹟周遊樂」的北都歷史建築，劃分為三大專題，包括「宗族文化與新界傳統風貌」、「活化再利用歷史建築」及「百年樹人：辦學精神傳承」，既有由政府擁有，亦有由非政府機構活化營運，以及由私人業主和宗族管理，涵蓋宗祠、家塾、書室、學校及舊警署，見證跨界別合作共同推廣文物保育。

羅明珠介紹，「古蹟周遊樂」活動內容豐富，期間會推出逾170個免費導賞團，及於全港多區舉行巡迴展覽、親子工作坊和專題講座等。我早前亦有參觀相關展覽，透過展板及圖片了解北都的歷史建築及獨特的城鄉風貌。此外，今次更首次將導賞和開篷巴士結合，舉辦「穿越北都‧開篷巴士古蹟遊」，在指定周末提供導賞巴士，讓大眾在巴士上細看沿途歷史建築，了解建築背後的故事。

發展局局長甯漢豪（中）、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑（左二）和發展局副秘書長（工務）潘偉榮（右二）早前一同參觀「古蹟周遊樂」的巡迴展覽。

法定古蹟廖萬石堂建於清朝雍正初年，是上水鄉廖族的祖祠，族人在此祭祖、宴慶和商議鄉事。（發展局）

廖萬石堂與應龍廖公家塾 上水廖族的宗族印記

羅明珠介紹，今年活動涵蓋的法定古蹟廖萬石堂建於清朝雍正初年，是上水鄉廖族的祖祠。廖氏族人會在此祭祖、宴慶和商議鄉事。1932年，上水鄉更以廖萬石堂為校址開辦鳳溪小學，培育鄉中子弟；鄉內書塾處處，足見廖氏對文教的重視。

上水區鄉事委員會副主席廖世鴻期望，透過參加今次活動讓市民更了解宗族歷史。

上水區鄉事委員會副主席廖世鴻期望，透過參加今次活動讓市民更了解宗族歷史。他介紹，「廖萬石堂」名字由來源於廖氏一門共五人進士登第，皆在朝廷任官，文武學仕當時每人俸祿二千石，五人共擁萬石，因此後人以「萬石」命名祠堂。

「古蹟周遊樂」推出逾170個免費導賞團，及於全港多區舉行巡迴展覽、親子工作坊和專題講座等。圖為巡迴展覽。

發展局二級助理館長（古蹟檔案）鄧彥玥介紹，廖萬石堂屬「三進三開間兩天井」建築，「進」指縱向距離，穿過一個正門或過廳到達另一個院落，稱為「一進」；而四根柱或牆圍成的空間便稱為「一間」。鄧彥玥形容，祠堂以傳統吉祥圖案的灰塑、木雕和壁畫裝飾，正立面中軸線匾額上方更繪有「五桂圖」，寓意族中一門五傑進士登第文武學仕。祠堂多處以珍貴的紅砂石築砌，盡顯廖氏族人的財富及顯赫地位。

應龍廖公家塾又稱「顯承堂」，建於清朝道光十八年（1838年），屬一級歷史建築，其後曾辦鳳溪幼稚園，並於2006年獲聯合國教科文組織亞太區文物古蹟保護獎榮譽獎。

鄰近廖萬石堂的應龍廖公家塾，又稱顯承堂，建於清朝道光十八年（1838年），屬一級歷史建築。顯承堂獲得「歷史建築維修資助計劃」資助進行維修工程，並於2006年獲聯合國教科文組織亞太區文物古蹟保護獎榮譽獎。

顯承堂修葺委員會主席廖崇興表示，顯承堂成立理念是推廣教育，初期是俗稱「卜卜齋」的書塾，其後曾辦鳳溪幼稚園，為村民提升教育水平，祠堂內的牌匾亦列有考取功名的族人。

顯承堂修葺委員會主席廖崇興表示，顯承堂成立理念是推廣教育，初期是俗稱「卜卜齋」的書塾，其後曾辦鳳溪幼稚園，為村民提升教育水平，祠堂內的牌匾亦列有考取功名的族人。

前元朗公立中學當年是新界第一所官立中學。校舍由元朗紳商發起募捐，政府配對撥款並撥出官地興建，體現當時政府與地區士紳攜手辦學的理念。校舍屬二級歷史建築，現時用作東華三院馬振玉紀念中學（附設宿舍）。

從「前元朗公立中學」到東華三院馬振玉紀念中學

提到北都辦學歷史，要介紹前元朗公立中學，當年更是新界第一所官立中學。羅明珠表示，校舍由元朗紳商發起募捐，政府配對撥款並撥出官地興建，體現當時政府與地區士紳攜手辦學的理念。校舍屬二級歷史建築，現時用作東華三院馬振玉紀念中學（附設宿舍）。校長賴珮賢表示，學校不僅見證了新界教育與社區發展的歷程，同時承載著先賢辦學的精神，是陪伴一代又一代學子學習和成長的地方，期望透過這次活動，邀請市民走進校園，親身欣賞古色古香及獨一無二的歷史建築，感受校園當中的人文精神。

東華三院馬振玉紀念中學（附設宿舍）校長賴珮賢（右）表示，學校不僅見證了新界教育與社區發展的歷程，同時承載著先賢辦學的精神，是陪伴一代又一代學子學習和成長的地方。

賴珮賢形容，校舍採用了中西合璧的建築風格，融合西式實用佈局與中式傳統美學。當中最具代表性的是門楣上的「百年樹人」大理石匾額，由前清翰林兼著名書法家岑光樾先生所書，見證了學校多年來春風化雨、有教無類的辦學使命。

今年活動亦涵蓋了新界一個現存戰前警署——前身是舊屏山警署的屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心，建於1900年，屬二級歷史建築。

活化舊屏山警署 政府與宗族首個合辦展館

今年活動亦涵蓋了新界一個現存戰前警署——前身是舊屏山警署的屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心，建於1900年，屬二級歷史建築。鄧彥玥介紹，舊屏山警署是屏山文物徑內唯一的西式建築群，由三座建築組成。屏山鄧族早在十二世紀已於屏山建村立業。2007年，古物古蹟辦事處與屏山鄧族合作活化舊屏山警署，籌辦訪客中心，成為首個由政府與本地宗族合辦的展館。

屏山文物徑是香港首條文物徑，沿途有多項歷史建築，包括達德公所和清暑軒，見證了抗日戰爭的歲月。圖為達德公所。

屏山文物徑是香港首條文物徑，沿途有多項歷史建築，包括達德公所和清暑軒，見證了抗日戰爭的歲月。圖為清暑軒。

屏山文物徑是香港首條文物徑，沿途有多項歷史建築，包括達德公所和清暑軒，見證了抗日戰爭的歲月。達德公所曾借出開辦慈幼院，收容從深圳南來、無家可歸的兒童；清暑軒則改作中轉站，為香港逃難至内地的同胞提供食宿。兩幢建築，記下了當年香港與內地血脈相連的情誼。