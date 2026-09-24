北都｜文物保育專員辦事處辦古蹟周遊樂　前元中校舍限時開放公眾

發展局文物保育專員辦事處今日（24日）公布，以「穿越北都」為主題的「2026古蹟周遊樂」，將於10月至12月舉行，重點介紹12處位於北部都會區的法定古蹟及已獲評級的歷史建築，活動除設有免費導賞團、親子工作坊及公眾講座外，更首度在指定周末舉辦開篷巴士古蹟遊。當中，達德公所和清暑軒曾見證抗日戰爭歷史，而前元朗公立中學校舍也配合活動，在特地日子限時開放公眾。



發展局文物保育專員辦事處將於十月至十二月舉辦「2026古蹟周遊樂」，以「穿越北都」為主題，重點介紹12處位於北部都會區的法定古蹟及已獲評級的歷史建築。圖示居石侯公祠（法定古蹟）。（政府新聞署圖片）

圖示味峰侯公祠（法定古蹟）。（政府新聞署圖片）

北都區內傳統鄉鎮蘊藏豐富歷史和人文資源

發展局文物保育專員辦事處發言人表示，北都不僅是香港未來發展的重點和新引擎，區內的傳統鄉鎮更蘊藏豐富歷史和人文資源，是次活動重點介紹的12處法定古蹟及已獲評級的歷史建築劃，可分為三大專題，包括「宗族文化與新界傳統風貌」、「活化再利用歷史建築」、「百年樹人：辦學精神傳承」。

圖示廖萬石堂（法定古蹟）。（政府新聞署圖片）

圖示應龍廖公家塾（一級歷史建築）。（政府新聞署圖片）

活動設免費導賞團、親子工作坊及公眾講座

發言人又指，今年活動除了設有免費導賞團、親子工作坊及公眾講座外，更會首度在指定周末舉辦開篷巴士古蹟遊。活動涵蓋的12處法定古蹟及已獲評級的歷史建築如下︰

宗族文化與新界傳統風貌︰



居石侯公祠

味峰侯公祠

廖萬石堂

應龍廖公家塾

大夫第

厦村鄧氏宗祠、禮賓樓及友恭學校

龍躍頭文物徑

屏山文物徑



圖示前流浮山警署，現為前流浮山警署——香港導盲犬學苑（三級歷史建築）。（政府新聞署圖片）

圖示龍躍頭松嶺鄧公祠（法定古蹟）。（政府新聞署圖片）

活化再利用歷史建築︰



前流浮山警署（現為前流浮山警署——香港導盲犬學苑）

何東夫人醫局（現嗇色園何東夫人醫局·生態研習中心）

舊屏山警署（現為屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心）



百年樹人：辦學精神傳承



前元朗公立中學（現為東華三院馬振玉紀念中學（附設宿舍））



圖示達德公所（法定古蹟）。（政府新聞署圖片）

達德公所和清暑軒見證抗日戰爭歷史

發言人又指，是次活動涵蓋屏山及龍躍頭文物徑，兩者均位於北都範圍內，其中屏山文物徑更是香港首條文物徑，其中歷史建築包括達德公所和清暑軒，均見證抗日戰爭歷史，達德公所曾借出作慈幼院，收容從內地南下無家可歸的兒童；清暑軒則曾作為中轉站，為前往內地的同胞提供食宿。兩座建築反映香港與內地血脈相連、休戚與共的情誼。

圖示何東夫人醫局，現為嗇色園何東夫人醫局·生態研習中心（二級歷史建築）。（政府新聞署圖片）

圖示前元朗公立中學，現為東華三院馬振玉紀念中學（附設宿舍）（二級歷史建築）。為配合是次活動，特別在11月21日及11月28日上午舉行資訊日，市民可把握機會前往參觀。（政府新聞署圖片）

前元朗公立中學校舍配合活動特地開放

「2026古蹟周遊樂」涵蓋的前元朗公立中學校舍，目前仍作學校用途。該校舍現時因用作中學而不對外開放，但為配合是次活動，特別在今年11月21日及11月28日上午舉行資訊日，市民可把握機會前往參觀。

圖示大夫第（法定古蹟）。（政府新聞署圖片）

圖示厦村鄧氏宗祠（法定古蹟）。（政府新聞署圖片）

文物保育專員辦事處10.2至12.31辦巡迴展覽

另外在「2026古蹟周遊樂」期間，文物保育專員辦事處將於10月2日至12月31日在以下場地，包括圖書館等，舉行巡迴展覽。適逢古物諮詢委員會成立50周年，展覽特設專題展板回顧古諮會工作。

文物保育專員辦事處巡迴展覽時間表。

圖示舊屏山警署，現為屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心（二級歷史建築）。（政府新聞署圖片）

開篷巴士古蹟遊詳情稍後公布

有關「2026古蹟周遊樂」及活動報名詳情，可參閱文物保育專員辦事處網頁、「活歷•香港」Instagram及Facebook。至於有關開篷巴士古蹟遊的詳情，包括日期、時段、路線及報名方法，稍後將於網上公布。

另外活動小冊子將於上述12處歷史建築和各個展覽場地、康樂及文化事務署轄下博物館、香港文物探知館、香港旅遊發展局九龍旅客諮詢中心（尖沙咀天星碼頭）及香港國際機場旅客服務中心等地點免費派發。