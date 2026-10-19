移植及透析運動會｜61歲換肝婦摘3金　盼努力過活鼓勵同路人

第六屆香港移植及透析人士運動會，一連四日於將軍澳運動場舉行，今日（19日）是運動會最後一天，早上舉行大會典禮。今屆賽事有473名參賽者，來自6個國家及地區，大多是器官移植康復者，當中年紀最小的是只有6歲的肝移植康復者，年紀最大則是一位94歲的腎移植康復者。



有在運動會中連奪3金的肝移植康復者說，換肝後一直努力活出「正常人」的生活，康復後也參與癌症康復俱樂部等義工活動，希望藉以鼓勵癌症康復者堅持生命，「我希望展示我現在這麼好的狀態，希望他們術後也能有一樣的心態。」



第六屆香港移植及透析人士運動會，一連四日於將軍澳運動場舉行。（林曉儀攝）

肝康復者活出「正常人」 連續6屆乒乓單打奪金

吳梅來自上海，是一位肝臟移植康復者，自香港創辦移植及透析人士運動會以來，每一年都有參加，更在連續6屆拿到乒乓球單打金牌。她今年收穫3塊金牌，包括乒乓球單打、乒乓球雙打及羽毛球雙打金牌。

今年61歲的吳梅有肝炎家族病史，外婆及母親因肝癌去世。因此，她從30多歲開始每年都會接受身體檢查，監察身體狀況。42歲那年，她在接受檢查時確診肝硬化，不過幸好當時只等了三個月便成功接受到肝移植。

「換了肝，你以後就是正常人。」主治醫生在術後跟她說的這句話，她至今仍刻骨銘心。為了活出「正常人」的生活，她在康復後參與癌症康復俱樂部等義工活動，鼓勵癌症康復者堅持生命，「我希望展示我現在這麼好的狀態，希望他們術後也能有一樣的心態。」

吳梅是肝臟受贈者，今年在運動會收穫3塊金牌，包括乒乓球單打、乒乓球雙打及羽毛球雙打金牌。（林曉儀攝）

等待3年獲腎臟捐贈 活出兩個人的人生

今年69歲的陳國坪，同樣是在每年的身體檢查中，察覺身體出現紅色警號，查出血液及尿液異常。他在30歲剛成立家室不久時確診末期腎衰竭，「當時大女只有3歲，細仔仲喺肚入面」，背負著沉重的壓力。

年輕時任職華籍英軍的他，平常體能訓練做不少，運動量算大，萬萬沒想過自己會生病。他指，原來腎病不一定是老人家才會有，而自己則是遇上IGA腎病，即體內免疫系統所產生的免疫球蛋白抗體出現異常。

陳國坪等了3年，獲當時一位交通意外身亡的人士捐贈腎臟，他形容換腎「好似人地將人生交託畀你身上咁」，故康復後鞭策自己，要更加關注健康。他曾代表香港出席世界移植及透析人士運動會，希望接受捐贈後活出更精彩的生命。

陳國坪確診末期腎衰竭時剛成立家室不久，36年前獲腎臟捐贈。（林曉儀攝）

腎衰竭不能喝水 感恩獲家人捐腎

從小就因為腎發炎常常出入醫院的鄭淑嫺，從會考那年身體轉差而開始洗腎，「入醫院要帶埋啲書入去溫，不過就可以出嚟考試嘅」，一洗便洗了14年。

經歷腎功能逐漸衰退，從腹膜透析到後期要血液透析。鄭淑嫺憶起最辛苦就是連喝水都要「就住就住」，口渴時試過把冰含在口中，然後把水吐出，因為腎臟無法正常排尿，兩次洗血間不能攝取超過3公升的水，若喝過量的水會導致肺積水引起呼吸困難。

32歲那年，鄭淑嫺腎臟狀況再度變差，不得不換腎，最後獲近親移植，由大姐捐腎給她。「其實我都諗咗好耐，有諗過臨門縮沙，始終唔想屋企人捱一刀。」她希望透過運動會推廣器官捐贈，雖然腎臟能做到活體捐贈，但其他身體部分如心臟、眼角膜等，很多時受贈者都需要等待很長的時間。