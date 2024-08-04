第五屆香港移植及透析人士運動會10.10舉行　首設公眾參與公路賽

由移植運動協會主辦的第五屆「香港移植及透析人士運動會」將於今年10月10日至13日舉行，也是首次邀請國際隊伍參加。屆時將有392名健兒，包括71名來自中國內地、泰國、日本、印度和法國的隊伍，在九個運動項目中較高下。今屆運動會亦首設由公眾參與的「愛承傳」公路賽，分為一公里、三公里及十公里賽，望引起大眾對器官捐贈的關注。



第五屆「香港移植及透析人士運動會」將於今年10月10日至13日舉行。（移植運動協會提供圖片）

移植運動協會今（4日）公布運動會籌備進展，本屆將會有392名健兒，在乒乓球、羽毛球、保齡球、法式滾球、草地滾球、門球、飛鏢、田徑、游泳共九個運動項目一較高下。協會表示，參加者中移植康復者有232人，透析治療者有104人，捐贈者及家屬有10人，另有醫護46人，共同彰顯「醫、患、贈」三環互扣，延展生命力的大愛精神。

協會會長：外隊可為香港運動員帶來衝擊 提高戰鬥力

協會創會榮譽會長周嘉歡致辭表示，中國內地隊伍歷屆都有參與，但國際隊伍卻是零的突破，又指比賽一向是遇強越強，強大的對手可以引發運動員的鬥心和戰力，外隊的到來一定可為香港運動員帶來衝擊，提高其戰鬥力。

移植運動協會創會榮譽會長周嘉歡致辭表示，中國內地隊伍歷屆都有參與，但國際隊伍卻是零的突破。（移植運動協會提供圖片）

協會主席黃炎華致辭亦表示，成為移植運動員，不單經歷患病的辛苦和精神折磨，還需要在鬼門關前徘徊，去等待一個重生機會；協會成立的目的之一，就是鼓勵和協助移植者達至全面康復，更而走上賽場，面向世界。

移植運動協會主席黃炎華致辭表示，成為移植運動員，不單經歷患病的辛苦和精神折磨，還需要在鬼門關前徘徊，去等待一個重生機會。（移植運動協會提供圖片）

移植運動會取羽毛球女單冠軍 運動員：從運動中建立自信

有8位運動員於今年6月上旬到武漢參加「中國移植運動會」，囊括了50歲以上女子乒乓球冠、亞、季軍及羽毛球冠軍；另有7位運動員在今年6月下旬到泰國參加「世界移植錦標賽」，取得3金、2銀、6銅的成績。

取得2024中國移植運動會羽毛球女單冠軍，及2024泰國世界移植錦標賽羽毛球女單冠軍的余燕華說，以前不經常運動，患病後才結伴去參加，漸漸發現自己的天份，並從中建立自信。取得2024泰國世界移植錦標賽羽毛球女雙冠軍，及2023澳洲珀斯世界移植運動會羽毛球女單冠軍的蔡啟平也表示，患病時身體虛弱，情緒低落，她在換腎康復後，經常做運動、義工，發展興趣，更改善關了與子女關係，享受精彩人生。

移植運動協會大使吳俊霆介紹運動會首設的「愛承傳」公路賽。（移植運動協會提供圖片）

首設公眾參與「愛承傳」公路賽

今屆運動會亦設「愛承傳」公路賽，並以「同心齊跑，為生命續航」為主題。大會鼓勵全港市民體驗運動樂趣之餘，藉此引起社會大眾對器官捐贈的關注；又鼓勵全港市民無分年齡性別，一同參與，一面運動。

比賽將於第五屆香港移植及透析人士運動會最後一天舉辦，即10月13日。起點和終點均為將軍澳運動場，並分為一公里生命接力、三公里家人同樂和十公里愛心跑動，當中十公里賽道經過將軍澳跨灣大橋。

公眾人士可登入網站報名，網頁約在一周內啟動，名額有限。