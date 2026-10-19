九龍西醫院聯網鼓勵醫護主動向病人自介　調查指病人滿意度提升

醫患關係是治療過程中的重要一環，良好的醫患關係對病人來說已是其中一帖良藥。為改善醫患關係，九龍西醫院聯網推出「您好，我係…」活動，鼓勵醫護人員主動向病人打招呼，並提供特色名牌，方便病人認識，建立醫患之間的信任。



九龍西聯網去年2月及今年4月展開病人意見調查，共訪問約1.1萬名病人及照顧者，發現醫護人員主動自我介紹的整體比率，由推廣前49%升至68%；病人的整體滿意度亦有增加，醫生服務平均分由8.37分提升至8.55分，護士由8.96分增至9.04分，專職醫療人員從9分升至9.06分。



九龍西醫院聯網代表認為，醫護人員花數秒自我介紹，是建立有效溝通橋樑的第一步。左：九龍西醫院聯網「您好，我係…」活動統籌、瑪嘉烈醫院副行政總監(臨床服務)陳藝賢醫生 ；右：明愛醫院註冊護士(專科門診部) 傅凱琳。（醫管局提供）

瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院自2024年起推出「您好，我係…」先導計劃，其後擴展至九龍西醫院聯網，透過計劃鼓勵醫護人員向病人介紹自己，並提供醫護人員特色名牌，增加醫患互動，讓病人更願意分享病情。

瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院自2024年起推出「您好，我係…」先導計劃，其後擴展至九龍西醫院聯網，透過計劃鼓勵醫護人員向病人介紹自己。（醫管局宣傳片截圖）

九龍西聯網醫護人員戴上由護理部門製作的特色名牌，方便病人及家屬識別。（醫管局提供）

有前線醫護人員表示，花3秒自我介紹，不花時間，但可成為醫患之間有溫度的連結，更分享說，曾有需要長期覆診的長者對學習自行注射胰島素感到緊張，在護士自我介紹後，願意分享內心想法，並配合護理指導。

九龍西醫院聯網自2024年起推出一系列推廣自我介紹文化的活動。（醫管局提供）

九龍西聯網去年2月及今年4月曾展開病人意見調查，共訪問約1.1萬名病人及照顧者。調查發現，醫護人員主動自我介紹的整體比率，由推廣前49%升至68%。病人的整體滿意度亦有增加，醫生服務平均分由8.37分提升至8.55分，護士由8.96分增至9.04分，專職醫療人員從9分升至9.06分。

聯網代表表示，將持續與跨團隊合作，推動自我介紹文化，培養醫護人員主動自我介紹的習慣。他期望可藉此提升病人就診體驗，建立雙方信任的基礎，讓醫護人員與病人、家屬更有效地溝通，促進治療效果。