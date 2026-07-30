醫管局任命3高層　黃立己升任九龍西醫院聯網總監　明年1月履新

醫院管理局今日（30日）公布新的高層管理人員任命，黃立己醫生獲委任為九龍西醫院聯網總監、瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監，明年1月4日履新，接替退休的羅振邦醫生。



另外，曾巧峰醫生獲委任為黃竹坑醫院行政總監，劉家獻醫生獲委任為長洲醫院行政總監，兩位均於本周六（8月1日）履新。



醫院管理局今日（30日）公布新的高層管理人員任命。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵祝賀3人獲委任新職，並祝願他們在新崗位事事順利。范鴻齡及李夏茵亦感謝羅振邦醫生過去多年對醫管局的貢獻，祝願他退休後生活愉快。

黃立己獲委任為九龍西醫院聯網總監、瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監，明年1月4日履新，接替退休的羅振邦醫生。（資料圖片）

黃立己獲委任為九龍西醫院聯網總監、瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監，明年1月4日履新，接替退休的羅振邦醫生。（醫管局圖片）

根據醫管局資料，黃立己是血液及血液腫瘤科專科醫生，並取得香港病理學專科學院院士資格。他是一位資深行政人員，在聯網及醫管局總辦事處層面擁有豐富管理經驗，自2022年起出任醫管局總辦事處質素及安全總監，致力加強保障病人安全。

資料又顯示，黃曾領導跨專業團隊監察及應對不同的臨床醫療事故，亦推動公立醫院以國家標準的《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）進行認證，以及致力縮短專科門診輪候時間。黃立己在就任現職前，曾出任醫管局總行政經理（聯網運作）及九龍西醫院聯網總行政經理。

曾巧峰醫生獲委任為黃竹坑醫院行政總監，於八月一日履新，她會同時繼續出任葛量洪醫院及東華醫院行政總監。（醫管局圖片）

另一名獲新委任的醫生為曾巧峰，她將於8月1日上任黃竹坑醫院行政總監，同時繼續擔任葛量洪醫院及東華醫院行政總監。她是心胸外科專科醫生，並取得香港社會醫學學院行政醫學院士資格。

劉家獻醫生獲委任為長洲醫院行政總監，將於8月1日履新。（醫管局圖片）

同樣於8月1日履新的凖長洲醫院行政總監劉家獻是精神科專科醫生，同時他將繼續擔任舂磡角慈氏護養院、律敦治及鄧肇堅醫院和東華東院行政總監。