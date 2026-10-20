APEC財長會議香港今揭幕　學者指助釋除外國對港經濟及發展的誤解

亞太經合組織（APEC）財政部長會議今日（20日）起一連兩日首度在香港舉行，香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才指，會議有助重塑國際對香港的信心，香港亦可發揮作為融資平台的優勢；酒店集團首席營運總裁、立法會議員陳宗彝表示會議有助提高酒店入住率，例如其集團旗下的尖沙咀區五星級酒店入住率已達95%。



亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（資料圖片／王譯揚攝）

今次APEC財長會議圍繞四大核心議題，包括支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、促進普惠金融，以及青年財經人才交流合作。

麥萃才今早在港台節目《千禧年代》表示，會議首度在香港舉辦意義重大，除了展現國際社會對香港舉辦大型財金會議的認同外，亦有助反駁過去數年外國對本港經濟形勢的誤解，重塑國際市場信心。

麥萃才分析指，目前APEC各經濟體發展並不平衡，香港作為國際金融中心，正好能夠發揮融資平台的優勢，為區域內的發展中國家提供金融支援。同時，推動數字金融平台與跨國規則協調，有助深化區域間的金融互聯互通，進一步鞏固香港作為「超級聯繫人」的角色，並有利於推動離岸人民幣業務的進一步發展。

香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才。（資料圖片／林遠航攝）

首度實踐「一會兩地」模式 深港協同發揮「超級聯繫人」優勢

對於部份經濟體未必由最高級別的財政部長親身出席，麥萃才認為此屬歷屆會議常見現象，並不影響整體議題的實質討論。雖然在當前地緣政治環境下，要達成具約束力的聯合聲明存在難度，但APEC作為多邊平台，核心價值在於提供商討機會，只要各方能就金融監管、跨界融資等基礎架構達成共識，將為未來長期合作鋪路。

今次APEC會議採用「一會兩地」的深港協作模式，香港先承辦財政部長會議，而深圳則於下月舉辦APEC領導人非正式會議。麥萃才指，深港兩地在大灣區內地緣相近、經濟互補性強，財長會議在香港探討的各項金融與經濟成果，將可作為基礎提交至深圳的領導人會議進行總結及簽署協議，展現兩地在國際舞台上的協同效應。

立法會議員陳宗彝。（資料圖片／湯致遠攝）

陳宗彝：匯聚全球最高端商務客群 對四星及五星級酒店需求大

陳宗彝在同一節目表示，今次會議匯聚全球最高端的商務客群，對四星及五星級酒店需求極為集中。以其集團旗下酒店為例，位於港島灣仔及九龍灣一帶的酒店入住率高達98%，尖沙咀區的五星級酒店入住率亦達95%，平均房價更突破2,000元，展現高增值商務旅客對香港經濟的強勁拉動力。

他又指，因應高規格官員與代表團入住，酒店方面在保安、服務及餐飲上均作出針對性部署，包括安排套房及特定樓層接待代表團，保安團隊多由前警務人員組成並加強培訓。

陳宗彝認為，APEC會議吸引全球媒體關注，是向國際展示香港城市魅力的極佳機會，期望政府與業界未來能引進更多國際級金融及科技高峰會，進一步鞏固香港作為國際商務旅遊樞紐的地位。