APEC財長會｜開會場地會展佈置就緒　酒店停泊旅遊巴接載財金官員

亞太經合組織財長會議APEC明天（20日）起一連兩日在香港舉行，21個APEC經濟體的財政部長或代表將雲集香港。開會的場地會展今日（19日）加強周邊保安，附近將有交通改道，並設置臨時禁區，停用部分咪錶，停泊接載與會代表往返機場、會展及酒店的旅遊巴。現場所見，舊翼會場大致佈置完成。



亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

本港恐襲風險中度 會展場外加強保安

本港目前恐襲風險維持中度水平，APEC財長會議舉行前一天，灣仔會展場外一帶加強保安，部分出入口有鐵欄，多名警員巡邏，亦有警車停泊戒備。訪港代表預料入住鄰近的君悅酒店、灣景國際酒店、萬麗海景酒店。

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。會展場外加強保安。（鄭嘉惠攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。會展場外加強保安。（鄭嘉惠攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。會展場外加強保安。（鄭嘉惠攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。會展場外加強保安。（鄭嘉惠攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。會展場外加強保安。（鄭嘉惠攝）

會展外圍有警員巡邏。（林曉儀攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

會展周邊交通改道、設臨時禁區

會展周邊包括港灣道、會議道一帶，明日起有交通改道及臨時禁區。10月16日上午10時至10月22日下午11時，會議道連接其咪錶位的連接路將會臨時封閉。10月20日及21日上午7時至上午10時，龍景街亦會臨時封閉。所有車輛禁止駛入。

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

會議道部分咪錶位暫停 供APEC旅遊巴停泊

會議道君悅酒店對面的所有收費錶泊車位，10月16日凌晨12時至10月22日下午11時暫停使用。多個咪錶車位封閉供APEC旅遊巴停泊。旅遊巴車頭擺放告示，讓乘客了解不同路線，當中包括往返機場、會展、君悅酒店、萬麗海景酒店等。早前公布，財長會議期間，各國代表有機會參與交流和文化參觀活動。

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

亞太經合組織財長會議APEC 2026年10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

開會場地會展佈置就緒 接待處職員駐守料須安檢

APEC 21個成員經濟體財金官員將來港，包括中國、美國、日本、韓國、新加坡、澳洲等。當局重視保安級別。會展場內，港灣道舊翼出入口有接待處，職員及保安駐守，與會者要接受保安檢查。

根據議程，國家財政部部長藍佛安星期二（20日）會致開幕辭，期間各經濟體代表會分場研討。星期三（21日）閉幕，將發表財長聯合聲明，舉行新聞發布會。