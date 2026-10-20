山頂燈影項目掀爭議　市民批裝置礙眼、損寧靜氛圍　議員促擴諮詢

旅發局原計劃於山頂盧吉道及夏力道一帶，推出燈影效果項目，於步行徑部分指定位置設置小型燈光裝置，項目原定連同配合「香港繽紛冬日巡禮」舉辦的全新光影匯演一併推出，取代「幻彩詠香江」。

有市民接受電台節目訪問，批評燈光裝置設施礙眼，又質疑路徑多棵樹木被紮固燈飾，是影響樹木生長，亦有違以往在山頂舉辦活動時，不准綁紮物品在樹上的做法。他強調，山頂開闢路徑已佔用自然空間，不應再加設過多燈光，形容項目破壞山頂應有的寧靜與原生態氛圍。

立法會議員陳學鋒則呼籲當局擴大項目諮詢範圍，並在燈具與支架設計上進行適當包裝，在發展旅遊與保育自然之間取得平衡。



旅發局原計劃於山頂盧吉道及夏力道一帶，推出燈影效果項目，於步行徑部分指定位置設置小型燈光裝置，並配合「香港繽紛冬日巡禮」舉辦的全新光影匯演一併推出，取代「幻彩詠香江」。（資料圖片)

批評燈光裝置礙眼 燈飾紮固樹幹影響植物生長

經常在山頂一帶行山及跑步的市民Eddie在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，近日行經盧吉道及周邊路段時，發現沿途增設了石壆、鐵柱及各類裝置，形容有關設施礙眼。更令他關注的是，沿途多棵樹木被用海綿紙包裹，再以金屬等材料將燈飾紮固於樹幹之上。

Eddie指，自己過去曾參與籌備跑步相關活動，當時被告知不可在樹木上綁紮物品，「因為紮住啲樹會影響啲樹嘅生長，而家佢哋又咁樣做，我唔知究竟係兩重標準呀定『雙標』。」

有網友形容山頂行山步道上的燈飾裝置如「水晶皮蝦餃」，反問「真心靚咩」。（圖片來源：西環變幻時Facebook群組/網友Joe Lam)

安裝燈飾裝置過程需開挖泥土。有網友質疑「不如種一千棵花喺度好過」。（圖片來源：西環變幻時Facebook群組/網友Joe Lam)

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破壞原有寧靜與生態氛圍

他又認為，有關項目破壞了山頂應有的寧靜與原生態氛圍，強調山林本是樹木、雀鳥及昆蟲的棲息地，人類開闢路徑已佔用了自然空間，不應再人為加設過多燈光與裝置，對野生生態構成不公。他建議當局如欲設置燈影裝置，應考慮轉移至尖沙咀等地方，而山頂則應保留其原汁原味的自然風貌。

立法會議員陳學鋒。（資料圖片／何姿瑩攝）

議員稱市民反映憂夜間引大批人流 衍生垃圾堆積等問題

議員陳學鋒表示，收到不少市民意見，主要關注山頂凌霄閣及夏力道一帶本屬大自然環境，憂慮燈影效果項目會與現場自然環境「格格不入」。他續指，雖然項目現場並非密集的住宅區，僅有少數幾戶居民，但夏力道及纜車徑是全港市民熱門的行山主要路徑，假日更有大量區外市民到場親近自然，「對於佢哋嚟講呢，佢哋可能就會更加享受一個大自然嘅環境，咁所以一啲設施喺度可能對於佢哋嚟講就未必可以即刻接受到」。

對於工程設施的影響，陳學鋒指實地考察後發現，現場設有投影機及燈具等設備，需要架設一定體積的支架，難免佔用草地空間，令市民擔心放狗或進行伸展運動的活動空間被削減。此外，部分燈具更以纏繞方式包裝於樹幹上，令人疑慮會否對樹木造成重量負擔及影響生長，需由樹藝師作進一步專業評估。亦有居民反映，若項目成功吸引大批夜間人流，恐會衍生垃圾堆積等環境衞生問題。

批前期諮詢僅接觸個別當區議員 應擴大諮詢範圍

陳學鋒認為，港島行山徑的受眾涵蓋全港市民，前期諮詢僅接觸個別當區議員並不足夠，諮詢範圍應進一步擴大，「行山嗰啲人就唔一定淨係住喺嗰度嘅人」。他建議當局應聽取不同議員及廣大市民的聲音。

陳學鋒又指，項目本身值得支持，且夜間行山人士相對較少，對居民的直接滋擾有限。他建議當局可考慮為外露且顏色不協調的工程支架進行美化及裝飾，使其外觀更能融入大自然，並在項目開放或試行後，密切收集及觀察各界的實質反應，對地下的燈具安排作彈性調整。

有市民10月13日在太平山頂夜跑時，發現現場有人員在測試燈影效果項目。（bonnietrailfreak@Threads）

旅發局本月18日發聲明稱，明白並重視居民就項目提出的意見，會繼續與居民及相關持份者保持緊密溝通，並進行更廣泛諮詢，檢視項目整體安排及優化項目細節，將適時公布項目的最新安排。