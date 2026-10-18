山頂步行徑設燈光裝置惹議　旅發局稱重視居民意見續溝通

旅發局原計劃於山頂盧吉道及夏力道一帶，推出燈影效果項目，於步行徑部分指定位置設置小型燈光裝置，項目原定連同配合「香港繽紛冬日巡禮」舉辦的全新光影匯演一併推出，取代「幻彩詠香江」。近日有市民關注山頂燈影項目，旅發局今日（18日）發聲明稱，明白並重視居民就項目提出的意見，會繼續與居民及相關持份者保持緊密溝通，並進行更廣泛諮詢，檢視項目整體安排及優化項目細節，將適時公布項目的最新安排。



旅發局原計劃於山頂盧吉道及夏力道一帶，推出燈影效果項目，於步行徑部分指定位置設置小型燈光裝置，並配合「香港繽紛冬日巡禮」舉辦的全新光影匯演一併推出，取代「幻彩詠香江」。（資料圖片)

旅發局原計劃於山頂盧吉道及夏力道一帶，推出燈影效果項目，於步行徑部分指定位置設置小型燈光裝置，並配合「香港繽紛冬日巡禮」舉辦的全新光影匯演一併推出，取代「幻彩詠香江」。（資料圖片/梁偉權攝）

多部門協作提前部署 向居民介紹詳情

旅發局指，原定計劃於山頂盧吉道及夏力道一帶，推出燈影效果項目，於步行徑部分指定位置設置小型燈光裝置，並配合「香港繽紛冬日巡禮」舉辦的全新光影匯演一併推出，取代「幻彩詠香江」。

旅發局稱，在項目規劃及推展過程中，一直與相關持份者保持溝通，包括今年4月分別與中西區民政事務專員及相關區議員介紹項目內容；今年5月5日、9月2日及9月24日，向盧吉道及夏力道附近居民發出通知，介紹項目內容及交代工程和項目時間表的更新、施工安排，及工程期間涉及的臨時交通措施等。

旅發局曾兩度召開跨部門會議，介紹項目內容及討論工程安排。（政府新聞網圖片）

旅發局又說，分別於5月19日及8月5日召開跨部門會議，介紹項目內容及討論工程安排，就規劃及推展安排諮詢相關政府部門。曾諮詢的部門包括：漁農自然護理署、消防處、民政事務總署、香港警務處、路政署、地政總署、康樂及文化事務署、運輸署、土木工程拓展署及水務署。

柔和燈光設計 為環保及居民作考量

旅發局又指，項目採用柔和、低眩光的燈光設計，原計劃於晚上7時至10時期間運作，相關燈光裝置亦設於遠離住宅的位置。

就樹木保護及燈具安裝安排，旅發局已諮詢相關政府部門及註冊樹藝師的專業意見，項目所涉及的樹木挑選、燈具懸掛方式、護樹措施、負重安排及安裝方法均須獲樹藝師認可。燈具安裝完成後，亦會由樹藝師檢查及進行定期監察。項目原訂試行12個月。

旅發局：明白並重視居民意見續溝通 適時公布最新安排

就近日有市民關注山頂燈影項目，旅發局稱，明白並重視居民就項目提出的意見，會繼續與居民及相關持份者保持緊密溝通，並進行更廣泛諮詢，檢視項目整體安排及優化項目細節，務求在旅遊發展、保護自然環境及居民需要之間取得更適切平衡，將適時公布項目的最新安排。