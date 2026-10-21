屍皮針｜專科醫生稱有被傳基因性疾病風險：係咪要冒呢個風險呢？

韓國大熱醫美填充劑Re2O（俗稱「屍皮針」）掀起關注，衞生署近日打擊涉嫌供應未經註冊「屍皮針」處所，連日來搜查尖沙咀、旺角、荃灣和元朗四處所，並以涉嫌非法將人體器官作商業交易拘捕一人。

整形外科專科醫生金永強今日（21日）表示，「屍皮針」由屍體或捐贈者的皮膚中，抽取「細胞外基質」再提煉而成，惟該產品缺乏長期的研究文獻，有機會傳播基因性疾病及過濾性病毒疾病，安全性成疑。



衞生署10月20日公布，在尖沙咀及旺角兩間提供美容服務的處所，檢獲超過100支／瓶懷疑第1部毒藥針劑及超過70支／瓶懷疑未經註冊的藥劑製品針劑，包括一款名為Elravie Re2O（俗稱屍皮針）的產品。（政府新聞處圖片）

「屍皮針」宣稱效果包括刺激自體細胞再生等 未獲衞生署批准

衞生署周二晚上（20日）公布，連日來採取突擊行動，在尖沙咀及旺角兩間提供美容服務的處所，檢獲超過100瓶懷疑第1部毒藥針劑及超過70瓶懷疑未經註冊的藥劑製品針劑，包括20瓶上述俗稱「屍皮針」的產品，其包裝上以韓文標示用作注射，該產品聲稱含有人類組織，行動期間一名38歲女子涉嫌非法將人體器官作商業交易，被警方拘捕。

「屍皮針」是一款醫美再生針劑，代表產品包括韓國生物科技集團研發的Elravie Re2O，宣稱從已故捐贈者的真皮組織中，提取膠原蛋白及無細胞真皮基質製成，能刺激自體細胞再生、淡化細紋及使皮膚飽滿。

韓國生物技術公司L&C BIO旗下的皮膚填充劑Re2O，聲稱能淡化細紋、緊緻毛孔。（L&C BIO官網）

「屍皮針」有何副作用？ 整形醫生︰恐中基因性或過濾性病毒疾病

整形外科專科醫生金永強表示，「屍皮針」由屍體或捐贈者的皮膚中，抽取一種名為「細胞外基質」（Extracellular matrix）的物質再提煉而成，惟坊間已有多款更安全的針劑，達到同樣的效果，例如透明質酸針劑（Hyaluronic Acid / 玻尿酸），或俗稱「骨粉」的針劑（Calcium Hydroxylapatite, CaHA、即人體骨頭與牙齒中的礦物質成份），注射進皮膚後也能增加膠原蛋白。

金永強強調，注射「屍皮針」可能為身體帶來嚴重風險，由於皮膚組織屬人體的一部份，有機會傳播基因性疾病及過濾性病毒疾病，理應嚴格管制，惟韓國將「屍皮針」歸類為「人體組織製品」，監管標準相對醫療器材寬鬆，構成灰色地帶，因此當地政府正在考慮加強監管。

係咪需要冒呢個風險打屍皮針呢？有好大爭議性。 整形外科專科醫生金永強

整形外科專科醫生金永強表示，「屍皮針」有機會傳播基因性疾病及過濾性病毒疾病。（金永強整形及醫美中心網頁圖片）

醫生盤點兩款安全替代品︰「骨粉」及透明質酸針劑

金永強補充，雖然「屍皮針」的美容效用暫未有明確數據支持，也缺乏長期的研究文獻證明其安全性，但在正規的醫療用途上，同類的無細胞真皮基質（ADM）材料已獲美國食品藥物管理局（FDA）認可，只要相關機構需配備完善的實驗室，避免具有不良基因及過濾性病毒，便可用作外科修補支架。