屍皮針是甚麼？衞生署打擊　一文看清宣稱成份、副作用及倫理爭議

韓國大熱醫美填充劑Re2O（俗稱「屍皮針」）掀起關注，香港衞生署近日打擊涉嫌供應未經註冊「屍皮針」處所，連日來搜查尖沙咀、旺角、荃灣和元朗四處所並拘捕一人。

到底聲稱是「從遺體捐贈者的皮膚提取膠原蛋白」再製成抗老針劑，可讓人「重返20歲」的「屍皮針」是甚麼？副作用是有是甚麼？它引發市場對於醫療倫理與使用安全的疑慮又是甚麼？一文看清。



香港衞生署10月20日公布，在尖沙咀及旺角兩間提供美容服務的處所檢獲超過100支／瓶懷疑第1部毒藥針劑及超過70支／瓶懷疑未經註冊的藥劑製品針劑，包括一款名為Elravie Re2O（俗稱屍皮針）的產品。（政府新聞處圖片）

屍皮針是甚麼？

．「屍皮針」是用於醫美的再生針劑（以韓國品牌 Elravie Re2O 為代表）。它宣稱從已故捐贈者的真皮組織中提取膠原蛋白及無細胞真皮基質製成，聲稱能刺激自體細胞再生、淡化細紋及使皮膚飽滿。

屍皮針成分是甚麼？

．根據韓媒報道，「屍皮針」的原料採集自遺體捐贈者的真皮組織，又指經專利去細胞技術處理，去除細胞成份，保留天然的「細胞外基質」，如膠原蛋白和彈性蛋白。

屍皮針有何安全及法律爭議？

．缺乏臨床數據：全球多地衞生部門與專家指出，該類產品缺乏足夠的長期臨床安全數據，存在排異、感染或遺傳疾病殘留等未知風險。

屍皮針有副作用嗎？

．中國整形美容協會整形與重建分會專家曾指，目前的脫細胞技術難百分百去除細胞，若細胞外基質殘留細胞成份，可能會攜帶捐贈者的基因片段，若捐獻者有遺傳病，被注射的人健康亦或帶來風險，且一出現問題極難排查溯源。

．亦有專家提出血管與血流問題，並指有臨床案例報告指出，注入真皮材料後，若不慎壓迫或影響局部微循環，可能出現膚色異常、疼痛加劇等血流受阻狀況。

香港針對屍皮針等產品的法例是甚麼？

．在香港，以人類組織製造的產品屬於《人體器官移植條例》下的「受規管產品」。在本港售賣此類產品前，必須先向衞生署署長申請豁免並獲批核。任何人觸犯該條例所訂罪行，如屬首次定罪，可處罰款五萬元及監禁三個月，其後各次定罪，均可處罰款100,000元及監禁一年。除了上述在旺角處所的拘捕行動外，就其他涉嫌違反《人體器官移植條例》銷售未獲豁免「受規管產品」的個案，衞生署亦已將個案轉介警方跟進。

．根據《藥劑業及毒藥條例》，凡符合「藥劑製品」定義的產品，必須符合有關的安全、效能和素質方面的標準，並獲得香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊，方可在香港銷售。非法供應或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪最高罰款100,000元及監禁兩年。