華富邨重建｜華安華樂明年清空　「新華富」首期料提前2034年入伙

華富邨1968年落成，位於港島南區，依山而建，是香港首個以「市鎮」概念規劃和設計的屋邨，近60年歷史的華富邨，重建計劃正分階段進行。根據房屋署最新向南區區議會交代華富邨重建及遷置計劃最新進展及新華富邨文件，新華富邨第一期地盤面積約1.5公頃，擬建3座住宅大樓及保育活化現有的華富（一）商場，住宅由26至48層不等，提供約1760個單位及社福設施，預計新華富邨第一期於2034年下半年入伙。



2026年9月25日許多人一早在華富邨守候，部份居民更有「主場之利」，站在樓上欣賞火龍，眾人拿出手機或專業相機拍下火龍「英姿」。（資料圖片/梁偉權攝）

文件指，五個薄扶林南公營房屋發展計劃接收屋邨的建築工程正按序推展，當中華景街項目，即華富北邨將於2026年年底完工，華安樓及華樂樓的居民將陸續遷入，預計華安樓及華樂樓可於2027年第三季清空，屆時可開展清拆工程，興建新華富邨第一期，以接收重建計劃第三期華翠樓及華景樓的居民。

至於其餘四個薄扶林南接收屋邨將於2028至2031年陸續落成，為傳承華富邨歷史、文化和社區情及提升社區的歸屬感，部份華富邨的地標及公共空間將於接收屋邨重塑成為社區特色亮點，當局指在社區活動中收集具代表性的舊物，亦將融合於接收邨設計中。

為有效運用公屋資源及提供多元化的遷置安排，以切合部份受華富邨重建計劃第1b期清拆影響（即居於華昌樓、華建樓及華泰樓）而又有意提早調遷往新落成公屋的住戶需求，房委會將為這些住戶舉辦「提早調遷計劃」，提供約400多個華富北邨單位予合資格的住戶揀選，成功揀選單位的住戶預計可於明年3月辦理入伙手續。