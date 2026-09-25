華富邨街坊兜轉24載　fb重逢續前緣　同度重建前最後中秋盼展新生

華富邨這條享有「平民豪宅」美譽的老牌公屋，盛載著幾代香港人的集體回憶。隨著重建步伐逼近，華安樓及華樂樓居民最快將於2026年底陸續遷往華景街新公屋。今日（25日）迎來重建前最後一個中秋節，街坊倚在走廊觀賞舞火龍的熱鬧場景，恐成絕響。



在華富邨長大的陳氏夫婦，正是在邨內譜出了一段跨越半生的愛情故事。這段由13歲萌芽的初戀，經歷了長達24年的失散與兜轉，最終在Facebook的牽引下重逢結緣。陳太憶述，昔日中秋會在「騎樓」賞月、吃月餅；然而回到現實，單位日久失修、天花石屎剝落，比起依依不捨，此刻她坦言更期盼能盡快遷入新居，展開新生活。她又指，今晚吃過飯將會回邨觀看舞火龍。



陳氏夫婦在華富邨認識，經歷了長達24年的失散與兜轉，最終在Facebook的牽引下重逢結緣。（梁偉權攝）

陳太自小在華樂樓與父母同住，1990年代初曾搬離屋邨到外區生活。提起與華富邨的緣份，不得不提她與同邨丈夫的愛情故事。兩人在屋邨結識，相識多年，她形容丈夫對她一往情深，笑言：「後尾佢死纏爛打，我先同佢結婚㗎，佢唔放過我！追到我失蹤、又唔失蹤，跟住咪畀佢再搵囉！」這段在屋邨萌芽的感情最終修成正果，陳太亦因為結婚的關係，於2019年再度搬返華富邨與丈夫同住，成就了一段「華富邨情緣」。

對面樓搭訕譜戀曲 「痴心情長劍」寫情書打動芳心

回想兩人相識的經過，時光彷彿倒流回數十年前的華富邨走廊。當年家住華安樓的17歲陳先生，遇上了住在對面華樂樓、年僅13歲的陳太。兩人本互不相識，但在舊式屋邨那種鄰里氣息濃厚的環境下，年輕男生總愛聯群結黨，向對面樓的女孩搭訕。陳太笑言，當時陳先生在邨內見到她，便開始「撩」她，其間更有朋友為他「助攻」。

陳太今晚回憶起陳先生的追求攻勢，依然忍俊不禁，並稱當時將丈夫的花名改作「痴心情長劍」，又指他「好核突、好老套」。她形容，當時丈夫為了打動芳心，會寫下一封封情書，又會叫她去聽特定歌曲，細味當中的歌詞。她開玩笑道：「見佢咁慘，收納佢啦算啦！」，又指當年拍拖十分單純，「都唔知有冇拖手」。

歷經兩次生肖輪迴 Facebook尋回兒時戀人

這段萌芽於華富邨戀情，後來還是走向了分離。令人意想不到的是，這一散就是足足24年，陳太稱「成兩個生肖，兩次輪迴生肖嘅時間！」直到社交媒體普及，陳先生透過Facebook再次尋獲陳太的身影。當中沒有電視劇般轟轟烈烈的重逢，陳太卻稱：「搵返之後都過咗好多……迂迴曲折嘅嘢。」但最終兜轉了半生的兩人再次走到一起，結為夫妻。

華富邨隨著重建步伐逼近，華安樓及華樂樓居民最快將於2026年底陸續遷往華景街新公屋。今日（25日）迎來重建前最後一個中秋節，街坊倚在走廊觀賞舞火龍的熱鬧場景，恐成絕響。（梁偉權攝)

清拆在即單位溶爛漏水 街坊嘆搬遷期短恐「捱兩邊租」

然而回到現實，華安樓與華樂樓清拆在即，但現實的居住環境卻令陳太大感頭痛。她透露，2019年搬回華富邨時雖然曾花費不少作裝修，但單位內部鞏固式結構已經嚴重老化「霉爛」，甚至出現漏水及石屎剝落等問題：「間屋已經溶溶爛爛，上面又漏過水。」

陳太現時也不想再大費周章執拾，她又提到屋邨的搬遷安排，預計今年12月會「攪珠」交鎖匙，但街坊之間有不少投訴聲音，認為60日的免租期太短，年底年初又難以安排裝修，交接期顯得倉卒，更有機會要「捱兩邊租」，令搬遷過程更添混亂。

盼早日遷入新居展新生活 不忘舊邨人情味

陳太回首童年在華富邨與鄰里玩蠟燭及燈籠等，亦會在「騎樓」賞月，吃水果月餅等。不過現時她坦言更期盼能盡快遷入新居，展開新生活。她感嘆現時的華富邨已經「靜咗好多」，且邨內街市物價高昂「無啖好食」，甚至比北角更貴，部份檔販的服務態度亦大不如前。

不過，舊邨最可貴的始終是那份無可取代的人情味。陳太憶述前幾年父母身體抱恙時，相熟的街市檔主得知情況後，會特意為她預留食材，她只需透過WhatsApp下單，檔主便會執妥食材甚至讓她先取貨後付款。

華富邨隨著重建步伐逼近，華安樓及華樂樓居民最快將於2026年底陸續遷往華景街新公屋。今日（25日）迎來重建前最後一個中秋節，街坊倚在走廊觀賞舞火龍的熱鬧場景，恐成絕響。（梁偉權攝）

老街坊憶昔日中秋齊玩燈籠蠟燭 不捨搬遷只能無奈接受

同樣面臨搬遷的，還有年近七旬的街坊李先生。他自十多歲搬入華富邨，在此居住了50多年，見證了屋邨半個世紀的變遷。 回憶起昔日的華富邨，李先生表示從前氣氛非常熱鬧。他憶述以前中秋節時，走廊聚滿了玩燈籠、玩蠟燭的小朋友，大家還會在樓下空地踢「西瓜波」和打羽毛球。當時鄰里關係緊密，會在走廊門口「打下牙骹」。以往熱鬧的節日氣氛更曾吸引外籍人士前來參觀。

然而隨著時光飛逝，華富邨現已變成他口中的「老人邨」。李先生感嘆，年輕一代成家立室後陸續搬走，從前的老朋友與街坊有的離世、有的遷出，屋邨變得冷冷清清，再無昔日的熱鬧。此外，屋邨內不少舖頭也因臨近清拆期滿而結業。

面對即將到來的搬遷，李先生坦言感到不捨。他回憶自己成長於一個十兄弟姊妹、一家12口的大家庭，當時居住的單位十分寬敞。如今面對「大屋搬細屋」及房屋署的搬遷要求，他表示無可奈何，感嘆自己年紀已大，即使「唔想搬」，也只能順其自然地接受。他表示，今晚會如同往年一樣，外出觀賞由薄扶林村舞至瀑布灣公園潛水的傳統舞火龍，為在華富邨度過的最後一個中秋節留下回憶。