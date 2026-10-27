冒香港航空取消航班詐騙｜港航、反詐騙中心及私隱署提醒一文整合

本港近日出現多宗涉及假冒香港航空客服騙案，警務處反詐騙協調中心分享近期一宗案例，一名退休女子誤墮「香港航空客服」騙案，對方致電訛稱航班取消，其在一日內被騙走120萬元的積蓄。

最新，個人資料私隱專員公署周一（26日）晚公布本月2日接獲香港航空資料外泄事故通報，初步資料顯示有815名於2026年9月29日至10月22日期間出發的乘客接獲懷疑詐騙來電，受影響的個人資料可能包括姓名、電話號碼、航班日期、航班編號及航線。

連同個人資料私隱專員公署公布，香港航空及警務處反詐騙協調中心亦分別就相關事件作出提醒及防騙教學。不想買機票變被詐騙，三方提醒一文看清必讀。



反詐騙協調中心提醒市民，提防假冒香港航空、友和及BUILT-IN PRO的假客服。

香港航空官方聲明

香港航空9月30日稱，近日接獲通報，有人士涉嫌冒充該公司人員致電旅客，訛稱旅客所乘航班已被取消，並以此為由聲稱可提供賠償、退款及／或替代航班安排。部份個案中，來電者亦要求旅客提供個人或付款相關資料。

香港航空聲明指上述來電並非由香港航空撥出，來電者所提供的相關資訊亦與香港航空毫無關聯。對於因該類詐騙電話而產生的任何損失（無論經濟上的損失與否），香港航空概不負責。港航已就此事向警方報案，並呼籲所有受影響人士向香港警務處反詐騙協調中心（ADCC）的「防騙易熱線 18222」舉報。

香港航空稱只會透過官方電話號碼39163666(香港）或95071500(內地）聯絡客戶。 如需查詢航班狀況、退款安排或核實來電真偽，請前往香港航空官方網站，使用「在線諮詢」服務，或致電「聯繫我們」頁面所列的客戶服務電話，與我們的客戶服務團隊核實查詢。切勿使用可疑來電或訊息所提供的電話號碼或連結進行核實。

香港航空防騙提醒：

．立即掛斷可疑來電。 如接獲聲稱涉及航班取消、賠償、退款或替代航班安排的可疑來電，請保持警覺，切勿按對方指示付款、轉帳或進行其他交易。

．切勿向可疑來電者披露個人或付款資料，包括身分證或護照資料、銀行帳戶資料、信用卡號碼及安全碼、帳戶密碼或一次性驗證碼 (OTP)。

．如已披露資料或蒙受損失，請透過上述官方渠道聯絡香港航空，並考慮向警方報案。如涉及銀行帳戶、信用卡資料或已進行付款、轉帳，請立即聯絡相關銀行或發卡機構尋求協助。

警務處反詐騙協調中心提醒

反詐騙協調中心日前指，其中一宗嚴重個案，事主先前經香港航空官網購買兩張機票，原定9月30日出發。在出發前一日，事主接獲自稱港航職員的普通話來電，對方能準確說出其航班編號及起飛時間，並稱航班已取消，可安排改簽及每張機票賠償300元，要求事主透過WhatsApp聯絡「保險職員」。

事主未有起疑，於上班期間按指示登入虛假網站，並透露多個銀行戶口結餘。騙徒隨後以「轉帳驗證」為名要求事主轉帳，聲稱完成後會「原路退回」。事主在其指示下多次轉帳至不同戶口，最終累計損失高達136萬元。

警方呼籲市民，如接到可疑來電，立即掛斷，不要回撥短訊內的電話號碼。香港航空只會透過官方電話號碼3916 3666（香港）或9507 1500（內地）聯絡客戶。查詢航班狀況、退款安排或核實來電真偽，請自行前往香港航空官網使用「在線諮詢」，或致電「聯絡我們」頁所列客戶服務電話，不要使用對方提供的連結或號碼。

即使對方能說出你的個人資料，並不代表他是真正的職員，因為騙徒可以通過非法手段取得市民的個人資料。警方提醒市民除了向有關機構驗證，也可在守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」應用程式輸入可疑資料查核。如有懷疑，可致電「防騙易熱線」18222求助。

個人資料私隱專員公署提醒：

為保障個人資料私隱及財產安全，公署提醒市民，當接獲自稱商戶來電，就已經售出產品／服務作出跟進時，應注意以下事項：

．核實來電者身分：即使來電者能說出你的個人資料，如對來電者身分存疑，在提供進一步個人資料或付款前應「停一停、諗一諗」。市民應透過商戶官方網站、官方客戶服務熱線或親身到門市核實來電者身分及來電內容的真偽，並留意相關商戶有否發出詐騙警示；

．拒絕可疑轉帳要求：商戶在處理賠償或退款時，一般不會要求客戶預先支付任何「保證金」或「手續費」，或轉帳以驗證銀行帳號；市民切勿隨便向他人披露網上銀行帳號及密碼等敏感資料；

．保留通訊紀錄：記錄來電號碼及對話內容，以便日後向警方或相關機構舉報；及留意防騙資訊：留意私隱專員公署、警方或相關機構發布的防騙資訊，以提升防騙意識。如有懷疑，可透過「防騙視伏器」（防騙視伏器）搜尋可疑的電話號碼、電郵地址、網址等。