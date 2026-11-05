拍片學「四道」、陪伴SEN學童淨山 長者義工盡顯「老有所為」
年紀大就只能被動接受照顧？絕對不是！由社會福利署(社署)推行的「老有所為活動計劃」多年來致力打破刻板印象，透過社署的撥款資助地區服務團體，為長者舉辦各式多元化活動，鼓勵他們發揮所長，繼續貢獻社會。今年的頒獎典禮上，兩間機構的長者義工隊憑著熱誠與創意大放異彩——明愛沙田長者中心憑「生命有價‧愛無限『耆』」勇奪全港最佳「一年計劃」冠軍；而香港基督教服務處樂暉傲創的「歷耆行者‧長幼共樂之旅」則贏得全港最佳「兩年計劃」季軍。
這群老友記究竟玩出什麼新花樣？讓我們走進他們的溫馨故事！
「四道人生」打破長輩框架 學會說聲「對不起」
明愛沙田長者中心在「生命有價‧愛無限『耆』」活動計劃中，以「四道人生」（道愛、道謝、道歉、道別）為核心，安排長者與中學生攜手製作繪本、紀念品，更藉著拍攝「預前叮囑」短片，鼓勵長者向家人表達心底話與祝福。
負責為計劃設計和諧粉彩畫作的長者義工麥秀梅（Sandra）在親身拍攝短片時分享了她人生中深刻寶貴的一課。過去深信「長輩不能輕易認錯」的她，早前與子女發生言語誤會時，竟首次放下長輩架子，主動向子女坦承：「我不一定能改到，但這次是我不對，對不起。」一句誠懇的道歉，瞬間修補了原本緊張的親子關係。「要改變很難，但首先要先願意嘗試。」她笑著說。
另一位負責攝錄的長者義工樊陳弄薇（Clara）則分享了一段溫馨小插曲。長者中心（明愛沙田長者中心）裡有位沉默寡言的爸爸，平日與女兒相處時以為靠眼神暗示就是親子默契，當日拍攝影片《把心底話說出口》，聽罷女兒的一席心底話，才驚覺女兒一直不吃他煮的海鮮，原來不是不領情，而是因為食物過敏！最終父女倆一笑泯前嫌。
參與計劃的中三學生周愷甯笑言，以前總覺得長者老是囉嗦說教，但透過這次相處才發現，長輩的叮嚀其實滿載厚厚的愛意，可謂越長氣、越有愛，她亦從中學會及時向家人表達感恩之情，以免愛得太遲。
自然共融體驗：長幼攜手行山淨山，陪伴SEN學童探索戶外
另一邊廂，香港基督教服務處樂暉傲創的「歷耆行者‧長幼共樂之旅」則把課室搬到了大自然。由長者義工親自策劃行山路線、實地試行，帶領小朋友及有特殊教育需要（SEN）的學生一同挑戰「淨山」執垃圾。
曾任童軍領袖及消防員的長者義工夏漢輝（Summer）平日熱愛戶外健行。他在「歷耆行者」活動中負責規劃路線，正好將其畢生技能大派用場。他笑言，看見平日沉迷電子產品的小孩，到了戶外竟主動地爭相清理山徑垃圾，讓他深感環保教育絕對不應局限於課室！
社工蒲海晴（Jovy）大讚長者義工展現了驚人耐性。面對活潑的SEN學生，長者們一直沿途細心護航，不僅讓這班孩子獲得寶貴的戶外體驗，長者們也被年輕人的活力感染，找回猶如照顧孫兒般的融洽與溫馨。
開創人生下半埸:從「輪椅邊緣」走到「山野導賞」的精彩人生
社署多年來推行的「老有所為活動計劃」不僅拉近了跨代距離，更讓長者在新崗位上大放異彩，發揮所長。負責統籌「生命有價」計劃的梁振平（Tony）在團隊中擔當橋樑，笑言自己對組員採取充分信任的態度，鼓勵組員自主發揮，打破「長者是被動接受照顧」的定型觀念。
另一位長者義工林麗媚（Rosita）的故事同樣勵志動人。身為退休護士，她曾因骨質疏鬆及周身骨痛而差點要以輪椅代步。後來靠著長年行山鍛鍊，如今不僅恢復身體機能健步如飛，更在活動中運用專業知識守護隊員安全，勸導遊客愛護環境時更是自信十足！不少路過市民甚至被他們的熱誠打動，主動追問如何加入行山行列。
香港基督教服務處樂暉傲創中心主任林漢煒表示，隨著服務對象擴展至55歲的「青老」，中心一直積極為長者搭建展現才華的舞台，證明長者潛能無限，是推動社區前進的重要力量。
結語：社署推動「老有所為」活出豐盛晚年
社署自1998/99年度起推行「老有所為活動計劃」，並將每年11月的第一個星期四定為「老有所為日」。今年頒獎典禮已圓滿舉行，除表揚一眾優秀計劃外，更鼓勵全港老友記保持身心康泰，活到老學到老，為自己創造精彩豐盛的人生下半場！
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