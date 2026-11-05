拍片學「四道」、陪伴SEN學童淨山　長者義工盡顯「老有所為」

年紀大就只能被動接受照顧？絕對不是！由社會福利署(社署)推行的「老有所為活動計劃」多年來致力打破刻板印象，透過社署的撥款資助地區服務團體，為長者舉辦各式多元化活動，鼓勵他們發揮所長，繼續貢獻社會。今年的頒獎典禮上，兩間機構的長者義工隊憑著熱誠與創意大放異彩——明愛沙田長者中心憑「生命有價‧愛無限『耆』」勇奪全港最佳「一年計劃」冠軍；而香港基督教服務處樂暉傲創的「歷耆行者‧長幼共樂之旅」則贏得全港最佳「兩年計劃」季軍。



這群老友記究竟玩出什麼新花樣？讓我們走進他們的溫馨故事！

「四道人生」打破長輩框架 學會說聲「對不起」

明愛沙田長者中心在「生命有價‧愛無限『耆』」活動計劃中，以「四道人生」（道愛、道謝、道歉、道別）為核心，安排長者與中學生攜手製作繪本、紀念品，更藉著拍攝「預前叮囑」短片，鼓勵長者向家人表達心底話與祝福。

明愛沙田長者中心在策劃「生命有價‧愛無限『耆』」活動計劃時，以「四道人生」為核心推動生命教育，鼓勵長者及早規劃晚年。

明愛沙田長者中心在策劃「生命有價‧愛無限『耆』」活動計劃時，以「四道人生」為核心推動生命教育，鼓勵長者及早規劃晚年。

負責為計劃設計和諧粉彩畫作的長者義工麥秀梅（Sandra）在親身拍攝短片時分享了她人生中深刻寶貴的一課。過去深信「長輩不能輕易認錯」的她，早前與子女發生言語誤會時，竟首次放下長輩架子，主動向子女坦承：「我不一定能改到，但這次是我不對，對不起。」一句誠懇的道歉，瞬間修補了原本緊張的親子關係。「要改變很難，但首先要先願意嘗試。」她笑著說。

另一位負責攝錄的長者義工樊陳弄薇（Clara）則分享了一段溫馨小插曲。長者中心（明愛沙田長者中心）裡有位沉默寡言的爸爸，平日與女兒相處時以為靠眼神暗示就是親子默契，當日拍攝影片《把心底話說出口》，聽罷女兒的一席心底話，才驚覺女兒一直不吃他煮的海鮮，原來不是不領情，而是因為食物過敏！最終父女倆一笑泯前嫌。

參與計劃的中三學生周愷甯笑言，以前總覺得長者老是囉嗦說教，但透過這次相處才發現，長輩的叮嚀其實滿載厚厚的愛意，可謂越長氣、越有愛，她亦從中學會及時向家人表達感恩之情，以免愛得太遲。

左圖：麥秀梅（左）坦言，在構思設計及拍攝短片時對「四道」產生了深刻反思，學會放下長輩架子；周愷甯（右）則指經相處發現很多長輩會透過「預前叮囑」表達愛意。右圖：樊陳弄薇分享拍攝「預前叮囑」短片的經歷讓她體會到「溝通」的重要性。

自然共融體驗：長幼攜手行山淨山，陪伴SEN學童探索戶外

另一邊廂，香港基督教服務處樂暉傲創的「歷耆行者‧長幼共樂之旅」則把課室搬到了大自然。由長者義工親自策劃行山路線、實地試行，帶領小朋友及有特殊教育需要（SEN）的學生一同挑戰「淨山」執垃圾。

曾任童軍領袖及消防員的長者義工夏漢輝（Summer）平日熱愛戶外健行。他在「歷耆行者」活動中負責規劃路線，正好將其畢生技能大派用場。他笑言，看見平日沉迷電子產品的小孩，到了戶外竟主動地爭相清理山徑垃圾，讓他深感環保教育絕對不應局限於課室！

在香港基督教服務處樂暉傲創的「歷耆行者‧長幼共樂之旅」計劃中，長者義工協作策劃戶外健行路線和淨山環保行動，帶領參與者體驗大自然。

在香港基督教服務處樂暉傲創的「歷耆行者‧長幼共樂之旅」計劃中，長者義工協作策劃戶外健行路線和淨山環保行動，帶領參與者體驗大自然。

社工蒲海晴（Jovy）大讚長者義工展現了驚人耐性。面對活潑的SEN學生，長者們一直沿途細心護航，不僅讓這班孩子獲得寶貴的戶外體驗，長者們也被年輕人的活力感染，找回猶如照顧孫兒般的融洽與溫馨。

左圖：蒲海晴社工分享道，充分受訓的長者義工透過是次計劃可協助帶領有特殊教育需要的學生到戶外體驗大自然，長者與年輕人互動時，也會被其活力感染，重拾年輕感覺。右圖：夏漢輝在帶領小朋友參與「淨山」時發現，平日沉迷電子產品的小孩在戶外竟主動地爭相清理山徑垃圾，讓他深感環保教育不應只局限在課室。

開創人生下半埸:從「輪椅邊緣」走到「山野導賞」的精彩人生

社署多年來推行的「老有所為活動計劃」不僅拉近了跨代距離，更讓長者在新崗位上大放異彩，發揮所長。負責統籌「生命有價」計劃的梁振平（Tony）在團隊中擔當橋樑，笑言自己對組員採取充分信任的態度，鼓勵組員自主發揮，打破「長者是被動接受照顧」的定型觀念。

梁振平認為計劃打破了傳統觀念，扭轉社會人士認為長者只能被動接受服務的刻板想法，也讓他學懂保持年輕心態，與年青人融洽共學相處。

另一位長者義工林麗媚（Rosita）的故事同樣勵志動人。身為退休護士，她曾因骨質疏鬆及周身骨痛而差點要以輪椅代步。後來靠著長年行山鍛鍊，如今不僅恢復身體機能健步如飛，更在活動中運用專業知識守護隊員安全，勸導遊客愛護環境時更是自信十足！不少路過市民甚至被他們的熱誠打動，主動追問如何加入行山行列。

香港基督教服務處樂暉傲創中心主任林漢煒表示，隨著服務對象擴展至55歲的「青老」，中心一直積極為長者搭建展現才華的舞台，證明長者潛能無限，是推動社區前進的重要力量。

左圖：林麗媚曾飽受周身骨痛折磨，甚至面臨坐輪椅的困境而提早退休。後來在「歷耆行者」計劃中，透過長年行山改善了骨質疏鬆，並重新邁開腳步登山跑步。右圖：林漢煒提到，因應服務年齡層擴展至55歲「青老」，中心一直積極搭建發揮長者所長的平台，展現他們未被看見的能力與自信，打破社會認為長者只能依賴的定型框架。

結語：社署推動「老有所為」活出豐盛晚年

社署自1998/99年度起推行「老有所為活動計劃」，並將每年11月的第一個星期四定為「老有所為日」。今年頒獎典禮已圓滿舉行，除表揚一眾優秀計劃外，更鼓勵全港老友記保持身心康泰，活到老學到老，為自己創造精彩豐盛的人生下半場！

(資料由客戶提供)