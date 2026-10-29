宏福苑調查｜何偉豪極度不幸下殉職　報告：彰顯無私奉獻最高典範

去年11月26日的大埔宏福苑大火造成168人死亡，包括殉職的消防員、後獲頒授消防隊目榮譽職銜的何偉豪。今日（29日）公開的大埔宏福苑火災獨立委員會報告，有一個獨立章節交代「消防隊目何偉豪殉職及檢視與其殉職相關的行動程序及裝備」。

獨立委員會在報告中指信納何偉豪於火災當日已獲配備適當的個人防護裝備及呼吸器，以執行任務，指何偉豪是在「極度不幸的情況下殉職」，正如獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃所言何偉豪入火場程序無人為失誤這一事實，正正說明問題癥結可能更深層地存在於現行程序本身。

不過，委員會同意跨部門調查專組觀察，認為不應將隊員失散一事歸咎任何人。委員會亦同意調查專組結論，何偉豪應對事故時展現出無比的英勇及強烈的責任感。即使面對困險重重、命懸一線的處境，他仍捨己為人，彰顯了無私奉獻的最高典範。



去年11月26日在大埔宏福苑大火中殉職的消防員何偉豪。（資料圖片／消防處提供圖片）

委員會報告第8章詳細檢視何偉豪殉職的情況及成因，報告指，何偉豪前往宏昌閣執行任務途中，因停下來協助宏泰閣一名乘坐輪椅的老婦而與隊友失散，及後進入宏泰閣。委員會推斷他當時誤以為自己正身處宏昌閣，並可能以為小隊其他隊員已抵達27樓，故乘升降機前往接應地點對下兩個樓層，即25樓。

何偉豪進入宏泰閣。（獨立委員會文件）

何偉豪的防護衣有燒焦痕跡，左手的手臂位置嚴重損毀。（獨立委員會文件）

何偉豪入火場程序無人為失誤 正說明問題癥結或存在於程序本身

委員會檢視與何偉豪殉職相關的行動程序及裝備，信納消防人員在宏福苑所使用的呼吸器及個人防護裝備均已足夠，而有關裝備亦沒有令消防處當日的行動受到限制。對於何偉豪與隊友失散後誤入宏泰閣，且誤以為自己正進入宏昌閣，委員會稱這或許會引起這種誤解是否可避免的疑問，但明言調查結果是「並無發現何偉豪或其隊員有任何疏忽或不遵守程序的情況」，委員會亦同意跨部門調查專組觀察，認為不應將隊員失散一事歸咎任何人。

何偉豪的橡膠消防靴有融掉的跡象。（獨立委員會文件）

不過，報告提到，正如獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃所言何偉豪入火場程序無人為失誤這一事實，正正說明問題癥結可能更深層地存在於現行程序本身。

委員會信納何偉豪火災當日已獲配備適當的個人防護裝備及呼吸器

委員會信納，何偉豪於火災當日已獲配備適當的個人防護裝備及呼吸器，以執行任務。然而，消防處應繼續探討這些器具是否仍有改善的空間，消防處亦應進一步檢視消防員進入火場的行動程序。

何偉豪的呼吸器、頭盔和臉罩在宏泰閣31樓電梯大堂被發現。（獨立委員會文件）

委員會在此章總結中稱，何偉豪是在極度不幸的情況下殉職，經了解事故的來龍去脈後，委員會同意調查專組的結論，即何偉豪在應對事故時展現出無比的英勇及強烈的責任感。即使面對困險重重、命懸一線的處境，他仍捨己為人，彰顯了無私奉獻的最高典範。

報告：所有消防人員亦同樣展現了無私勇毅專業精神

至於其他所有消防人員，報告指他們在極度艱巨及危險的環境下奮力救火救人，亦同樣展現了無私勇毅的專業精神，他們均值得全港市民致以最高敬意及誠摯謝意。

委員會亦指，消防處是今次研訊的調查對象之一，但消防人員在宏福苑奮力救火救人所展 現的英勇精神實在無庸置疑，其中何偉豪在執行任務時殉職。 據部分消防人員憶述，宏福苑在火災發生不久後瞬即變成「戰場」，棚架竹杆及燃燒中的保護網紛紛掉落他們身上，而同一時間他們正面對無數居民的求援。在研訊過程中，委員會聽到許多關於消防人員冒着生命危險進行救援的英勇事蹟，他們的專業精神及克盡職守，值得全港市民致以最高敬意及誠摯謝意。正如宏福苑倖存居民冼善卿所言，他們確實是香港的驕傲。