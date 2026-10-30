女子賣假鄭秀文演唱會門票罪成　官稱要考慮事主期望落差　囚18月

6人疑透過Facebook或Carousell購買《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》門票時受騙，其中5人付9100元，但到演唱會門口才知門票是假的。曾與他們交收門票的女子，被控欺詐罪(DCCC 234/2025)，該女子經審訊被裁定罪成，今(30日)在觀塘法院(暫代區域法院)判刑。



暫委法官李志豪判刑時指，他接納被告並非主腦，惟現在網上交易頻繁，若無人充當士卒角色，幕後策劃者亦難成事。他亦考慮到事主一心想聽演唱會，結果期望落空，認為判刑須具阻嚇性，判被告入獄18個月。



女被告蒙海婷，被裁定5項欺詐罪及1項企圖欺詐罪成。

鄭秀文於2024年7月在紅館舉行13場演唱會。（資料圖片）

鄭秀文2024年在紅館舉行一連13場的演唱會。（資料圖片）

鄭秀文2024年7月在紅館舉行「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會」。（資料照片）

5名事主到演唱會當日才知是假門票

案情指，6名事主分別透過買賣平台Carousell和Facebook查詢《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》門票，他們獲告知兩張門票價格由1600元至3500元不等，其後約事主到紅磡站和旺角東站交收門票。被告與事主交收時，被告與事主交收時，並曾以紫外光燈展示門票上的防偽標籤，5名事主支付9,100元，到演唱會當日才知門票是假的。餘下一名事主在交收時懷疑是假，即向附近巡邏警員求助。

事主一心想聽演唱會卻白走一趟

辯方求情指被告患嚴重抑鬱，並有自殺傾向，但李官認為這些均不構成減刑因素。但李官接納被告僅受僱出售門票，非事件主腦，惟指若無士卒角色，幕後策劃者也難成事。而事主的損失並不僅是金錢，他們一心想與親友享受演唱會，最後卻白走一趟，他們的期望落差，亦須納入考慮。再者現在網上交易很常見，法庭須判阻嚇性刑罰以阻歪風。判被告入獄18個月。