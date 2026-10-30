一周250宗網購騙案涉$500萬　演唱會飛佔逾30%　警籲過數前核真偽

警方今日（30日）在Facebook專頁「守網者」透露，過去一周，警方共接獲逾250宗網上購物騙案，總損失金額近500萬港元。當中涉及演唱會門票的騙案約90宗，佔整體網上購物騙案超過三成，總損失金額逾100萬港元。



過去一周，警方共接獲逾250宗網上購物騙案，總損失金額近500萬港元。當中涉及演唱會門票的騙案約90宗，佔整體網上購物騙案超過三成，總損失金額逾100萬港元。（FB「守網者」圖片）

帖文指出，多個海外歌手及樂隊接連來港演出，某韓國天團的門票更是一票難求。為入場見偶像一面，許多粉絲不惜以高價購買門票。騙徒看準粉絲求票心切，近日在Threads等社交平台及Carousell等網上買賣平台刊登帖文，訛稱出售熱門演唱會門票，部分更以「正價放售」作招徠，吸引粉絲主動聯絡查詢。其後，騙徒會提供收款帳戶，並催促儘快「轉賬留飛」。受害人一經轉賬，對方隨即失聯。

粉絲往往因為一心求「張飛」放下戒心，令騙徒輕易得手猶如「探囊取物」。警方提醒市民，應透過主辦機構公布的官方或認可售票渠道購買門票，切勿輕信來歷不明的售票帖文。

此外，門票相片及購票紀錄截圖均可偽造，不能單憑這些資料判斷交易是否可靠，盡可能面交減低風險。最後，在付款前應使用「防騙視伏App」輸入收款帳戶號碼及電話等評估詐騙風險。警方強調，即便未有詐騙舉報紀錄，亦不代表交易安全。