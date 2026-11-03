香港國際警務學院11.11成立　由前線變培訓教官：將專業傳承下去

警隊將於11月11日正式成立香港國際警務學院（學院），統籌20多個重點培訓課程及警務領導論壇項目，邀請世界各地執法人員來港交流，深化國際警務協作，為香港作為「超級聯繫人」的角色出一分力。其中一項培訓課程——「高階戰術應用課程」由槍械訓練科總督察梁鎮生統籌，他期望以專業知識和經驗傳承作為連繫各地警務精英的橋樑，攜手維護全球公共安全。



梁鎮生和各課程的教學人員已準備就緒，期望以培訓為橋樑連結各地，共同努力守護全球安全。（警方圖片）

梁鎮生從前線行動轉到教官培訓：責任更重

梁鎮生曾駐守要員保護組及機場特警組，其後擔任鐵路應變部隊首任主管，他於2020年被槍械訓練科羅致成為教官，主理「武力使用教官課程」，為警隊及其他紀律部隊培訓教官。「從前線行動轉到教官培訓，責任更重。我們要確保每位教官準確掌握槍械及武力使用的專業知識，將專業要求與安全理念傳承下去，讓前線人員能安全有效地執行職務，保護市民。」

赴中國內地互學互鑑 優化培訓

警隊一向重視經驗交流，定期派員赴海外及中國內地參觀學習，提升專業能力。梁鎮生曾隨槍械訓練科到訪重慶、湖北等地，與中國內地教官交流學習。「我們有機會深入了解內地人員應對暴力場景的戰術，例如靈活運用棍、盾、叉等裝備制服疑犯。」經驗交流的重點在於了解各類戰術理念，取長補短，槍械訓練科亦會結合交流所得與執法經驗，優化培訓內容，讓訓練與時並進。

梁鎮生和各課程的教學人員已準備就緒，期望以培訓為橋樑連結各地，共同努力守護全球安全。（警方圖片）

開辦國際課程 成就「超級聯繫人」

「高階戰術應用課程」將面向世界各地執法機構的武力使用教官，分享警隊在戰術應用、武力使用及靶場管理方面的專業知識與經驗。梁鎮生表示：「警隊多年來累積並吸納了不少優良經驗，亦建立了系統化的專業訓練模式，期望透過該課程惠及更多執法人員。」課程另一特色是安排學員赴中國內地參觀槍械及彈藥製造廠，加深海外同業對國家發展的認識，達致內聯外通。

多元課程蓄勢待發 培訓作橋樑連結全球

學院將以專業培訓凝聚各地同業，透過交流深化互信、拓展合作，發揮香港內聯外通的優勢。學院課程涵蓋警務指揮及領導、戰術應用、反恐及危機管理、刑事調查及安保行動等重點專業領域。梁鎮生表示，「我和各課程的教學人員已準備就緒，期望以培訓為橋樑連結各地，共同努力守護全球安全。」

香港國際警務學院專責籌辦國際重點培訓課程、警務領導論壇，以及海外外展培訓等，深化國際警務交流及協作，為全球公共安全作出貢獻。（警方圖片）