首9月逾1萬宗電話騙案涉款逾19億　周一鳴：研修例打擊電話卡詐騙

本港今年首9個月共錄得6.8萬宗罪案，按年升2.1%，當中有近1萬宗屬電話騙案，損失金額達19.4億元。警務處處長周一鳴今日（2日）表示，現時租借或賣電話卡並不構成罪行，當局計劃修例應對。



警務處處長周一鳴今日（2日）表示，現時租借或賣電話卡並不構成罪行，當局計劃修例應對。（資料圖片 / 夏家朗攝）

周一鳴出席南區區議會會議時表示，本港今年首9個月共錄得68,015宗罪案，按年升2.1%，當中詐騙案有34,679宗，損失金額達60.2億元，按年升6.7%。

他說，電話騙案超越網購成為最嚴重類別，有近1萬宗，佔詐騙案總數近3成，損失金額方面達19.4億元。近期電話騙案更急升，8月至9月共錄得逾3900宗案件，當中八成屬假冒客戶服務騙案，情況非常嚴峻。警方發現，大部分騙徒以本地電話撥出詐騙電話。

周一鳴指出，警方發現有人在門市出卡並作網上實名登記後，將電話卡交予詐騙集團，惟現時租借、賣電話卡不構成罪行，即使警方拘捕電話登記人，被捕人亦可以辯稱不知道對方以其電話卡進行詐騙，未來希望修例應對相關情況。

周一鳴又說，詐騙集團亦利用網絡電話服務漏洞進行詐騙，比例由以往一成增至8至9月的三成，該批電話不論撥打來源地，都不會出現「+852」，會讓人誤以為由本港撥出。警方已要求電訊商緊急停用該批電話號碼，並向電訊商分享辨識可疑用戶的方法，協助業界把關。