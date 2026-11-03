iPhone都有教育優惠？HKT教育獨家折扣享高達千元優惠

臨近年尾，正值各大節慶與大型盛事陸續舉行，受市場氣氛帶動，刺激港人消費意慾，電訊商都開始出招搶客。csl 姐妹品牌HKT education全新推出教育優惠，特別為合資格學生及教職員帶來全新 iPhone 18 Pro 及 Pro Max 系列限時獨家教育折扣，頂級旗艦機現貨發售，正是各位學生及老師提早入手心水禮物獎勵自己或送家人摯愛的絕佳黃金時機。



旗艦機價直減高達$500 指定網店現貨發售

今次優惠涵蓋備受矚目嘅頂級旗艦型號，包括熱門的 iPhone 18 Pro Max 256GB及512GB，只要符合資格即可享有專屬教育價，而指定網店現已上架兼有現貨發售，毋須漫長等待即可直接入手。

尊享教育價購買指定型號︰

• iPhone 18 Pro Max 256GB 教育價：HK$11,099 起（建議零售價：$11,499）即減高達$400^

• iPhone 18 Pro Max 512GB 教育價：HK$12,799* （建議零售價：$13,299） 即減$500

• iPhone 18 Pro 256GB 教育價：HK$10,099* （建議零售價：$10,499 ） 即減$400

• iPhone 18 Pro 512GB 教育價：HK$11,799* （建議零售價：$12,299） 即減$500

銀聯簽賬額外送csl $500禮券 支援指定門市即時取貨⁺

除了機價即減，今次更設有加碼回贈！凡於HKT購買指定 iPhone 系列並以銀聯卡完成單一淨額簽賬，即可獲贈 $500 csl 電子禮券（可用於選購手機、配件或新登記指定 5G 服務），名額有限，先到先得。於指定 csl / 1O1O 教育商店購買更可享即時取貨服務⁺，即買即拎走新機。提提大家，落單前記得先到官方網站註冊帳戶，並於「我的帳戶」內「帳戶資料」預先上載有效學生證或教職員證件完成認證，即可輕鬆享受雙重禮遇！

立即註冊帳戶︰https://bit.ly/3WV7xpP

搶購連結︰https://bit.ly/4e6mPho

>>圖片只供參考。受條款及細則約束。產品數量有限，先到先得，售完即止。

>>優惠只適用於合資格的優惠只適用於合資格的香港大專院校、中學、小學、幼稚園學生及教職員。優惠受條款及細則約束。詳情請參閱：https://bit.ly/4rsloOF。指定產品存有配額限制。

>>^iPhone 18 Pro Max 256GB 指定顏色 (冰川色/ 銀色/ 黑色) 享折扣HK$400，指定顏色（布根地紅色）不適用於此優惠。

>>+只適用於指定門市，詳情可參閱：https://www.hkteducation.com/education_offers/promotions#pickuppoint。

>>#合資格的銀聯持卡人於推廣期內於指定指定銷售渠道以合資格銀聯卡購買並完成訂單,凡滿指定金額即可享高達HK$500 csl手機、手機配件及服務電子禮券一張。電子禮券將於完成訂單7個工作天內透過指定應用程式發放。客戶須下載指定應用程式方可獲取優惠券。電子禮券受條款及細則約束。詳情請瀏覽：https://www.hkcsl.com/zh_HK/csl-handset-voucher-tnc。

>>以上iPhone 及其產品優惠是由香港移動通訊有限公司提供。iPhone的包裝會預先被打開，而手機會被啟動後才交予客戶。客户必須即時檢查機身有否損壞。檢查完畢及收妥後，不設任何退/換機服務。 保修期: 一年以手機啟動日起計，客人可於”手機設定>一般>關於本機"查詢 (必需要有Apple ID才可登入)或可以經Apple網站查詢 https://checkcoverage.apple.com/香港移動通訊有限公司僅向最終自用的消費者銷售和運送產品。如果我們有任何懷疑認為你購買產品將用作轉售或任何非作為最終自用的用途，我們有權拒絕或取消你的訂單，而不需再作另行通知。

（資料及圖片由客戶提供）