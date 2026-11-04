長者日優惠｜11.15免費搭港鐵及巴士　山頂纜車海洋公園免入場費

香港社會服務聯會（社聯）推動的「長者日2026」將在下周日（15日）舉行。社聯聯繫政府部門、公共交通營運機構、景點及商戶等，為長者提供不同優惠。其中，65歲或以上長者可於當日持樂悠咭或長者八達通，免費乘搭港鐵、九巴及城巴等公共交通工具，山頂纜車及海洋公園等景點，亦提供免費入場優惠予長者。以下可看各類長者優惠一覽。



「⻑者⽇2026」 公共交通優惠資格及使⽤⽅法。（社聯文件截圖）

「⻑者⽇2026」 公共交通優惠資格及使⽤⽅法。（社聯文件截圖）

「⻑者⽇2026」 公共交通優惠資格及使⽤⽅法。（社聯文件截圖）

公交通方面，65歲或以上長者可於港鐵、輕鐵、港鐵巴士、九巴、龍運巴士、城巴、新大嶼山巴士、電車及天星小輪享免費乘搭優惠，指定路線的綠色專線小巴、新渡輪、富裕小輪、港九小輪及珀麗灣客運（渡輪服務）的免費乘搭優惠，更連60-64歲長者也可享用。只要向職員表明是同行者，即可在綠色專線小巴624號線、富裕小輪及天星小輪同享免費乘搭優惠。享用有關免費優惠時，須出示樂悠咭、長者八達通、長者咭或其他有效身份證明文件，按相關公司規定。

景點方面，65歲或以上長者可享優惠，免費搭山頂纜車、海洋公園享免費入場，香港馬灣公園挪亞方舟、香港摩天輪及漁護署轄下香港濕地公園，更連60-64歲長者也可享用免費入場優惠，但須按相關公司的規定和安排。

「⻑者⽇2026」景點優惠資格及使⽤⽅法。（社聯文件截圖）

60歲或以上長者和同行者亦可於康文署轄下博物館及游泳池設施享免費入場。