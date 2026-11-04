長者日優惠2026｜餐廳/景點/娛樂86大推介　樂悠咭/長者咭尊享

長者日優惠2026｜長者日又來了！今年11月15日長者憑樂悠咭或長者咭，可在全港多間商戶、景點及游泳池等專享特別優惠，部份優惠連同行親友都可以享用！想知道有甚麼精選著數？今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家整理了長者日餐廳、玩樂共86個優惠！即看內文詳細盤點！



11月15日長者日有不少餐廳都有優惠。（AI生成圖片）

香港社會服務聯會由1979年開始，每年11月第三個星期日都會舉辦「長者日」，與各大商戶推出長者優惠，關愛及回饋長者。2026年的長者日為11月15日（日），並以「樂活同行・全城出發」為主題。

60歲或以上長者，在11月15日當天或商戶優惠期內，出示樂悠咭或長者咭即可享多個特別優惠，當中包括交通、餐飲、購物、旅遊、景點及博物館入場等，部份優惠更擴展至同行親友！接下來將會為大家介紹「餐飲優惠」、「景點、博物館及游泳池優惠」共76個優惠！

有關長者日交通優惠，可以參考以下文章：

長者日交通優惠｜11大免費搭！港鐵/小巴/巴士 樂悠咭同行可享

長者日優惠｜餐飲優惠68間

【1】大家樂快餐

60歲或以上長者Club 100長者會員午／晚市惠顧滿$30送西湯／糖水1份；持有效長者咭／長者八達通／樂悠咭／已驗認證Club 100長者會員卡茶市惠顧滿$40減$3。每日換購數量有限，換完即止；不適用於自助點餐機或大家樂手機應用程式；部份優惠只適用於收銀處。

優惠期：即日至12月31日

【2】一粥麵

60歲或以上長者晚市惠顧正價產品滿$70或以上，送紅豆沙一碗。每張訂單只可享以上優惠一次；數量有限，送完即止；不可與其他優惠共同使用；不適用於自助點餐機／手機點餐／網上外賣平台；不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

優惠期：只限2026年11月15日

【3】吉野家快餐（香港）有限公司

60歲或以上長者於可以優惠價$28享用長者專享套餐。

優惠期：只限2026年11月15日

【4】海天堂

60歲或以上長者以現金正價購買龜苓膏、龜苓膠、川貝枇杷膏，可享買一送一。

優惠期：2026年11月15日至11月30日

【5】Maxim's Group／美心MX及美心Food2

晚市堂食或外賣75折優惠只限於2026年11月15日使用，只適用於全線美心MX分店（西九高鐵站除外）、美心Food²及美心港廚分店，於單一發票內最多只可使用一次。顧客憑長者咭、樂悠咭或長者八達通，即可享七折優惠購買一份「軟心膳」（等級4）點心拼盤或雙喜壽桃包（推廣期至2026年12月31日）。優惠不能兌換現金或與其他優惠並用，不適用於購買節日產品、外賣派對美食等。

全線美心MX分店晚市堂食或外賣75折優惠（官方圖片）

【6】香港天仁茗茶

凡持有長者卡或樂悠卡的顧客，即可享受茶飲減$2優惠（單筆消費只可使用此優惠乙次）。

優惠期：只限2026年11月15日

凡持有長者卡或樂悠卡的顧客，即可享受茶飲減$2優惠（資料圖片）

【7】聖安娜餅屋

樂悠卡／長者咭持有人於香港聖安娜分店以原價選購各款聖安娜產品可享88折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【8】雲香園小鍋米線

60歲或以上長者可享九折或送飲品。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 尖沙咀漆咸圍1至3號多福大廈地下B號舖

2. 深水埗欽州街37K號西九龍中心6樓51至53號舖

3. 觀塘巧明街99號巧明工廠大廈地下15號舖

4. 將軍澳寶琳貿業路8號新都城中心三期地下G21號舖

【9】雲家小鍋米線

60歲或以上長者可享九折或送飲品。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 荃灣沙咀道328號328廣場地下G01號舖

2. 元朗馬田路20至30B號安寧大廈地下2號舖

【10】絕味食品（香港）有限公司

憑長者咭或樂悠卡到門市購買任何絕味產品（飲品、麵食及其他零食除外），即享全單95折優惠。

優惠期：2026年11月15日至2027年7月31日

【11】路易奇電力公司（日式燒烤）

65歲以上長者四人同行堂食惠顧LUIGI燒肉套餐，即享一人免費（另收以原價計算之加一服務費）。

優惠期：只限2026年11月15日

【12】堅信號生煎皇

樂悠咭付款，於早／茶市惠顧精選早晨套餐或下午茶套餐，可享減$3優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

堅信號生煎皇樂悠咭付款，於早／茶市惠顧精選早晨套餐或下午茶套餐，可享減$3優惠。 （資料圖片）

【13】金鳳大餐廳

65歲或以上長者，堂食牛柳餐全日可享有88折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【14】歷山酒店

60歲或以上長者惠顧自助午餐或半自助晚餐可享65折優惠（另收以原價計算之加一服務費）。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：香港島北角城市花園道32號

【15】八方雲集國際集團有限公司

65歲或以上長者惠顧任何套餐1份並出示長者咭，即贈送豆漿1杯（每張訂單只可使用優惠1次；每張長者咭只可使用優惠1次）。

優惠期：只限2026年11月15日

【16】富豪香港酒店——富豪金殿

60歲或以上長者憑有效證件可於富豪香港酒店惠顧富豪金殿，可享午餐（中午11:00至下午03:00）或晚餐（下午05:30至晚上10:00）八五折優惠。另收前菜、茗茶及加一服務費以原價計算；此優惠不能與其他優惠同時使用；如有任何爭議，富豪香港酒店保留最終決定權及解釋權。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：香港銅鑼灣怡和街88號3樓

【17】南灣如心酒店（黃竹坑I-O-N）

惠顧自助午餐或自助晚餐可享7折優惠。優惠僅適用於持有樂悠卡／長者卡之顧客本人，並不適用於全單消費。優惠不能與其他優惠及推廣同時使用，須預先致電餐廳訂座並說明使用此優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：香港仔黃竹坑道55號P3樓

【18】美心西餅

顧客必須是樂悠咭持有人，並於付款前出示及使用有效之樂悠咭付款方可享有92折優惠／95折優惠。此優惠適用於香港美心西餅及美心烘焙所分店（長沙灣美心集團中心分店除外）。此優惠不適用於購買指定產品包括美心禮餅券、飲品、寄賣產品及增值八達通服務，並須以原價計算。此優惠不可兌換現金及與其他優惠、商戶／會員優惠、優惠券、折扣及禮券同時使用。產品數量有限，售完即止。優惠不適用於網上訂購。

優惠期：即日起至2026年12月31日；2027年1月1日起推出恆常優惠。

【19】東海堂

顧客於優惠期內在東海堂分店購買指定產品，可享92折優惠，優惠以產品原價計算。此優惠只適用於香港全線東海堂分店（長沙灣美心集團中心分店除外）。顧客必須於付款前出示有效之樂悠卡，並以同一樂悠卡全數支付交易金額，方可享有此優惠。每宗交易只可享用此優惠一次。此優惠不適用於網上訂購、購買任何禮券（包括東海堂現金禮券、禮餅券及節日禮券）、寄賣產品及節日產品。不可與其他優惠及推廣活動同時使用，產品數量有限，售完即止。

優惠期：即日起至2026年12月31日；2027年1月1日起推出恆常優惠

【20】Cinnabon

購買任何飲品送兩件一口玉桂卷。

優惠期：2026年11月15日至30日

【21】美心集團／美心中菜

出示八達通樂悠卡惠顧美心中菜晚市堂食主餐牌$250，可減$50（不可與其他優惠同時使用，除7折軟餐優惠外。此優惠只適用於全線美心皇宮、翠園、八月花、映月樓、潮江春、潮庭、北京樓、城中鴨子、美中鴨子、翠玉軒及紫玉蘭）。

憑長者咭／樂悠咭／長者八達通即可以七折購買「軟心膳」（等級4）點心拼盤或雙喜壽桃包軟餐一份（此優惠只適用於全線美心皇宮（新世紀廣場美心皇宮除外）及荃新天地八月花分店）。

優惠期：即日起至2026年12月31日

【22】英王麵包（香港）

於門市消費並出示有效長者咭的65歲長者，購買正價貨品即可享9折優惠（不可與其他推廣優惠同時使用）。

優惠期：只適用於2026年11月15日

【23】金滿庭

60或以上長者購買湯品類可享7折優惠（不包括魚翅類湯品）。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：西九龍奧海城2期UG06B

【24】茜廊餐廳

任何惠顧，免費獲贈芝士白汁焗雜菜一份（價值$38）。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 九龍灣總店：九龍灣德福廣場1期平台P8號。

2. 上水分店：上水匯5樓503號舖

3. 天水圍分店：天水圍天靖街3號天盛商場L128號舖

4. 樂富分店：九龍樂富廣場UG1樓L105至L108舖

【25】潮味苑

60歲或以上可享堂食9折。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：九龍深水埗長沙灣道254至258號亞洲大廈地下A舖

【26】仁和堂

出示樂悠卡或長者卡購買正價龜苓膏每碗即減$5（不可與其他優惠同時使用）。

優惠期：只限2026年11月15日

【27】牛奶冰室／百分百／桃園＆木兆小品／米籽／DAU

長者全日惠顧堂食並出示樂悠咭／長者咭，全單即享9折優惠。不能與其他優惠同時使用；此優惠只適用於堂食。

優惠期：只限2026年11月15日

【28】意樂＆Itamama

長者全日惠顧堂食並出示樂悠咭／長者咭，全單即享9折優惠。不能與其他優惠同時使用；此優惠只適用於堂食。

優惠期：只限2026年11月15日

【29】Chicken Factory

長者出示樂悠咭／長者咭，並以八達通或電子支付付款，即以優惠價$29.9享用輕怡樂悠海南雞飯餐（1客）。套餐包括：輕怡海南雞飯、烤雜菜、紫菜豆腐雞湯。不能與其他優惠同時使用；每位長者只限購買1個，每張咭每次最多可購2個。

優惠期：只限2026年11月15日

【30】RUD燒肉

長者午市至茶市時段惠顧堂食並出示樂悠咭／長者咭，全單即享9折優惠。不能與其他優惠同時使用；優惠只適用於堂食。

優惠期：只限2026年11月15日

【31】NabeGo

長者午市至茶市時段惠顧堂食並出示樂悠咭／長者咭，全單即享9折優惠。不能與其他優惠同時使用；優惠只適用於堂食；僅適用於經店員落單及付款，不適用於手機自助點餐及付款。

優惠期：只限2026年11月15日

【32】韓樂

長者外賣及堂食並出示樂悠咭／長者咭，即享9折優惠。不能與其他優惠同時使用；不適用於第三方外送平台。

優惠期：只限2026年11月15日

【33】漁樂／茶泰／CocoFish

凡長者由上午11:30起堂食使用樂悠咭八達通付款，全單即享9折優惠。不可與其他優惠同時使用；不適用於零售產品；只適用於堂食。

優惠期：只限2026年11月15日

【34】奇華餅家

60歲或以上長者選購正價產品滿港幣$20即可以港幣$10換購養生系列曲奇（3件裝）1盒（價值：$15）。

優惠期：只限2026年11月15日

【35】蛋撻王

長者咭持有人出示長者咭購買蛋撻王自家製產品可享75折。

優惠期：只限2026年11月15日

【36】糧友パン工房

長者咭持有人出示長者咭購買糧友工房自家製產品滿$48或以上即享8折。

優惠期：只限2026年11月15日

【37】恆香老餅家有限公司

60歲或以上長者於以優惠價$15／2件購買少甜老婆餅。

優惠期：只限2026年11月15日

【38】皇玥

60歲或以上長者購買正價餅食產品可享買一送一優惠。贈品為價值最低之產品。此優惠不適用於購買聖誕新年、茶玥、現金券、禮券及其他季節性產品；不適用於機場分店；不可與其他優惠同時使用。

優惠期：2026年11月14日至2026年11月16日

【39】銀龍飲食集團有限公司

60歲或以上長者可享潮式扎肉湯河（4片扎肉）$30；優惠價配熱飲，轉凍飲+$3；另可加HK$18.00享用郊外油菜或香脆炸魚皮一碟（14:00至18:00）。

優惠期：只限2026年11月15日

【40】滿恩廚房 by Mr.Muscle

60歲或以上長者可享廚師發辦飯一個$20。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：觀塘駿業街駿業熟食中心一樓41號。

【41】米線陣

60歲或以上長者出示樂悠卡／長者卡於早上11點後堂食正價惠顧滿$100可享$10折扣。每張訂單只限使用一次；全線分店適用（九龍站分店除外）；不可與其他優惠共同使用。

優惠期：只限2026年11月15日

【42】丼丼亭

60歲或以上長者出示樂悠卡／長者卡指定丼類及天丼類可享八八折優惠。只適用於堂食；加一服務費按原價計算；不可與其他優惠同時使用。

優惠期：只限2026年11月15日

【43】利華超級三文治

60歲或以上長者於下午12時後，單點肉醬意粉可享七折優惠。只適用於堂食；不可與其他優惠同時使用。

優惠期：只限2026年11月15日

【44】意粉屋

60歲或以上長者出示樂悠卡／長者卡單點芝士卡邦尼意粉可享七折優惠。只適用於堂食；加一服務費按原價計算；不可與其他優惠同時使用。

優惠期：只限2026年11月15日

【45】上海姥姥

60歲或以上長者享軟滬餐全日半價；持長者咭全日免茶位；下午5:30後（晚市）全枱八八折。優惠適用於堂食及外賣自取；加一服務費按原價計算；不可與其他優惠同時使用。

優惠期：只限2026年11月15日

【46】Meet Met Met

60歲或以上長者單點意大利煙腩肉／飛魚子意粉／蛋黃芝士忌廉汁可享七折優惠。只適用於堂食及上午十一時後；加一服務費按原價計算；不可與其他優惠同時使用。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 大圍車公廟路18號圍方3樓335號舖

2. 黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE LG樓LG31-32號舖

【47】Watami (China) Co. Limited

60歲或以上長者憑長者咭於上午11:30後（以入座時間計算）惠顧，即可獲贈指定甜品一客。此優惠適用於香港全線居食屋和民、饗和民、意粉狂熱、金子半之助及FireBird分店。只限堂食使用；另設加一服務費並以原價計算；不可與其他推廣優惠或折扣同時使用。

優惠期：2026年11月14日至11月20日

【48】譚仔雲南米線／同心飲食有限公司

於即日起憑長者咭或樂悠卡可享2選1優惠：惠顧自選兩餸或以上米線可減$8；或惠顧任何米線送冷／熱飲品一杯。

優惠期：至另行通知

【49】聖雅各福群會雅膳坊

60歲或以上長者於2026年11月購買午膳外賣飯盒享$2優惠。

地址：灣仔石水渠街85號3樓南翼。

【50】永年士多車仔麵

60歲或以上長者任何惠顧即送蠔油生菜一碟。

優惠期：只限2026年11月15日

【51】海港飲食集團（香港）

長者憑長者咭到海港飲食集團（香港）全線門市惠顧，免茶一位（全包宴除外）只限長者咭持有者。

優惠期：只限2026年11月15日

【52】食德樂輕嚥料理

60歲或以上長者於所有食德樂輕嚥料理便當7折。只適用於指定大家樂分店；只適用於收銀處；不適用於網購服務。

優惠期：只限2026年11月15日

【53】寶膳餐廳有限公司

60歲或以上長者九折優惠及咖啡或茶贈飲一杯。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：香港鴨脷洲大街117號地下

【54】城景國際

60歲或以上，凡惠顧城景國際城景閣或樂雅軒，可獲贈自助餐折扣券一張，於下次惠顧時使用。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 城景閣：九龍窩打老道23號城景國際1樓。

2. 樂雅軒：九龍窩打老道23號城景國際1樓。

【55】雲泉素食家有限公司

60歲或以上可享9折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：打鼓嶺坪輋路188號

【56】江湖花甲粉

60歲或以上長者任何主菜／面食減$6蚊。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

荃灣店：荃灣荃景圍荃灣中心㇐期廣州樓地下C02A號舖

葵涌店：新界葵涌葵豐街28-36號業豐工業大廈7樓A3室

【57】聰鳴茶座

出示樂悠卡／長者卡可獲贈花茶包或咖啡包一包。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：新界西貢蕉坑獅子會自然教育中心

【58】香港東涌喜來登酒店——嶼坊

環球海鮮主題自助午餐6折及深海「蟹」逅盛宴自助晚餐65折優惠。

優惠期：至2026年11月30日

地址：香港東涌喜來登酒店1樓

【59】香港文華東方酒店

Café Causette餐飲消費可享九折優惠；快船廊餐飲消費可享九折優惠；文華東方美容中心上午10時至下午6時之服務可享九折優惠；文華理髮店下午1時至6時之服務可享九折優惠。優惠不可與任何其他推廣優惠同時使用；優惠須視乎供應情況而定。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：香港中環干諾道中5號

【60】香港金域假日酒店

龍苑中菜廳所有堂食單點食品及飲品享85折優惠，指定套餐享8折優惠。

Osteria意大利餐廳所有堂食單點食品及飲品享85折優惠，指定套餐享8折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 龍苑中菜廳：九龍尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店低層1樓。

2. Osteria意大利餐廳：九龍尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店閣樓。

【61】NOLB SEN咖啡廳

$20一杯咖啡（包括學員手沖）。

優惠期：2026年11月13日至16日

地址：

1. 鑽石山店：香港鑽石山采頤花園／啟鑽苑至啟鑽商場1樓115號舖

2. 大圍店：新界沙田大圍沙田頭村102號

3. 旺角店：九龍旺角花園街227至231號翠亭閣2號地下

【62】Delifrance

60歲或以上長者正價惠顧套餐即享外賣烘焙產品半價優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【63】alfafa

60歲或以上長者於上午11時30分後正價惠顧Combo for 2即享88折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【64】Chatterbox Café

正價堂食惠顧滿$400（加一服務費前），即送手製芝麻鮮蝦多士（4件）。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE B1樓B114號鋪

【65】力寶軒

任何堂食惠顧，即送奶皇平安包一個。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：金鐘道89號力寶中心地下

【66】松記糖水店

凡滿65歲或以上的長者可免費領一碗芝麻糊或紅豆沙（只限堂食）。限深水埗總店和松記甜品外賣店（青衣店）領取。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 深水埗總店：深水埗元州街162號至188號天悅廣場CB3舖

2. 青衣店：新界青衣檐杆山路6號長發邨長發廣場地下6號舖

【67】基隆茶餐廳

65歲長者咭八折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：九龍界限街24號地下

【68】翠園

憑長者咭／樂悠咭／長者八達通於正午市惠顧$200或以上送精美甜品一份。不能與其他優惠同時使用；正午市優惠時段為上午11時30分至下午2時正；$200之最低消費額須包括茶芥及加一服務費；甜品需另收原價之加一服務費；優惠只適用於堂食。

【69】香港荃灣帝盛酒店

惠顧Dorsett Café同枱客人享75折優惠；惠顧荃福樓享$5茗茶，同枱客人享75折優惠

優惠期：2026年11月1日至11月30日

地址：

1. 香港葵涌健全街28號香港荃灣帝盛酒店地下

2. 香港葵涌健全街28號香港荃灣帝盛酒店一樓

【70】騰昇酒店管理集團

於The Platter及Eat@ease，1位長者與同行客人可享自助餐或半自助餐全單半價優惠。

優惠期：請向商戶查詢

地址：

1. 香港葵涌圳邊街15-19號旭逸酒店荃灣1樓

2. 香港屯門建豐街4號悅品度假酒店屯門2樓

【71】銀鑛灣渡假酒店

可享單點餐牌7折優惠

優惠期：只限2026年11月15日

地址：大嶼山梅窩銀鑛灣渡假DD2地段648

長者日優惠｜景點／博物館／游泳池8大優惠

【1】山頂纜車

65歲或以上長者拍樂悠咭／長者八達通，或出示長者咭／香港身份證，可享免費乘搭優惠（不適用於凌霄閣摩天台428）。

優惠期：只限2026年11月15日

【2】昂坪360

60歲或以上長者出示相關證件，可以優惠價港幣30元（原價港幣155元）購買即日來回標準車廂纜車門票。

優惠期：只限2026年11月15日

【3】香港海洋公園

60至64歲長者出示樂悠咭或香港身份證可以優惠價港幣100元購買標準門票；65歲或以上長者出示香港身份證或長者咭可換領1張即日門票免費入場。

【4】香港迪士尼樂園度假區

於迪士尼好萊塢酒店內之藝彩廚以小童價享用自助晚餐或週末自助午餐；或於迪士尼探索家度假酒店內之雲龍軒以75折享用指定套餐

優惠期：2026年9月11日至12月17日

【5】洋紫荊維港遊

60歲或以上可享「幻彩詠香江」海上自助晚餐8折。

優惠期：即日起至2026年11月30日

地址：北角渣華道108號商業中心22樓2201-2室

【6】中國捷旅旅行社(香港)有限公司

可享特定優惠/折扣，詳情待公布。

優惠期：2026年11月15日至11月21日

地址：香港九龍尖沙咀金巴利道74-76號奇盛中心12樓C室

【7】榮業旅運有限公司

可享特定優惠/折扣。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：香港大嶼山愉景灣蘅峰霞暉閣3H

【8】香港馬灣公園挪亞方舟

60至69歲長者出示相關證件可享門票折扣優惠（$158／位），兩位同行購票更享買一送一；70歲或以上長者可免費入場。

優惠期：只限2026年11月15日

香港馬灣公園挪亞方舟（官方圖片）

【9】香港摩天輪

60歲或以上長者出示樂悠咭、長者咭或任何有效身份證明文件，可換領一張即日門票免費入場。

優惠期：只限2026年11月15日

【10】漁護署轄下香港濕地公園

60歲或以上長者及一位同行者出示相關證件可領取憑證免費入場。

優惠期：只限2026年11月15日

【11】康文署轄下博物館

60歲或以上長者及一位同行者出示相關證件，可免費入場參觀指定收費博物館（天象廳節目除外）。

優惠期：只限2026年11月15日

康文署轄下博物館 九龍區 香港藝術館 李鄭屋漢墓博物館 香港歷史博物館 油街實現 香港科學館＊ 香港太空館＊ 香港區 香港電影資料館 (電影院節目除外) 茶具文物館 香港視覺藝術中心 葛量洪號滅火輪展覽館 羅屋民俗館 香港抗戰及海防博物館 孫中山紀念館 新界區 三棟屋博物館 上窰民俗文物館 香港文化博物館 香港鐵路博物館 ＊香港科學館及香港太空館：60歲或以上的長者及其一位同行者可享免費入場優惠。 其他博物館為恆常免費開放。

【12】康文署轄下游泳池設施

60歲或以上長者及一位同行者出示相關證件可免費享用轄下指定游泳池設施。

優惠期：只限2026年11月15日

【13】Neway Karaoke

凡惠顧可送一杯熱飲。

優惠期：只限2026年

【14】SUPREME JOY LIMITED

入場前出示長者咭或樂悠咭，可換領一張即日門票；同行4至11歲小朋友半價購買門票。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：香港九龍城啟德體育園運動健康中心G樓至四樓

【15】西貢區社區中心 - 拉闊自然社會企業

地質海線團長者同行買一送一

優惠期：只限2026年11月15日

地址：西貢美源街8號

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

