1.08億六合彩｜頭獎2.5注中　每注派逾4200萬元　即對7個攪出號碼

【六合彩／金多寶／幸運號碼／萬聖節金多寶】上期六合彩萬聖節金多寶頭獎無人中，多寶累積約8,043萬元至最新一期六合彩，於今晚（5日）9時30分攪珠，馬會估計若以10元一注獨中頭獎，可獨攬1.08億巨額彩金。獎券截止售票時間為晚上9時15分，總投注額高達2.32億元（232,183,154元）。下文即對7個攪出號碼。



馬會公布，今晚頭獎有2,5注中，每注可獲獎金逾4,200萬元（42,964,760元）。下文即對7個攪出號碼。



上期六合彩萬聖節金多寶頭獎無人中，多寶累積約8,043萬元至今晚新一期六合彩，馬會估計若以10元一注獨中頭獎，可獨攬1.08億巨額彩金。（梁鶻威攝）

六合彩攪珠結果

今晚攪出號碼為：11、20、28、29、42、47；特別號碼為：46

由於六合彩萬聖節金多寶頭獎無人中，多寶累積約8,043萬元，11月5日晚上舉行的六合彩攪珠，若以10港元一注獨中，估計可獨攬1.08億元巨額彩金。（資料圖片）

由於六合彩萬聖節金多寶頭獎無人中，多寶累積約8,043萬元，11月5日晚上舉行的六合彩攪珠，若以10港元一注獨中，估計可獨攬1.08億元巨額彩金。（資料圖片）

萬聖節金多寶頭獎無人中 今晚攪珠若一注中獨攬1.08億元

最新一期六合彩攪珠將於今晚舉行，由於上期六合彩萬聖節金多寶頭獎無人中，多寶累積約8,043萬元（80,429,724元），若以10港元一注獨中，估計頭獎獨中可得1.08億元。

1.08億六合彩頭獎有2.5注中，每注獎金逾4200萬元。（六合彩網頁截圖）

1.08億萬頭獎六合彩｜頭獎2.5注中 每注可獲逾4200萬

馬會公布，今晚頭獎有2.5注中，每注可獲獎金逾4,200萬元（42,964,760元）；二獎6.5注中，每注可獲獎金約138萬元（1,383,700元）；三獎407注中，每注可獲獎金58,920元。

六合彩五大幸運號碼︰30、49、24、7、22

根據馬會2002年7月4日起的紀錄，截至上期10月31日攪珠，首三位熱門號碼為「30號」、「49號」及「24號」，分別出現526次、519次以及517次。至於第四及第五位分別是「7號」及「22號」，出現511次及508次。

六合彩號碼攪出次數一覽。（六合彩網頁截圖）

六合彩五大冷門號碼︰19、41、25、23、43

至於最冷門號碼以「19號」攪出450次居尾，其次是「41號」，只攪出451次；第三為開出456次的「25號」，第四為攪出457次的「23號」，第五為攪出458次的「43號」。

六合彩號碼攪出次數一覽。（六合彩網頁截圖）

六合彩「失蹤」超過20期號碼︰1、15、39、49

攪出相隔期數方面，已有4個號碼已連續超過20期沒被攪出，包括「1號」累計23期沒攪出、「15號」累計25期沒攪出，以及「39號」及「49號」各自累計26期沒攪出。

十大幸運投注站一覽，資料截至2026年6月30日。（六合彩網頁截圖）

十大幸運投注站一覽 屯門市廣場及中環士丹利街居首

根據馬會網頁，1994年至2026年6月30日期間，屯門市廣場及中環士丹利街投注站，各攪出48次頭獎，並列十大幸運投注站榜首；至於排第三為荃灣青山道投注站，攪出43次頭獎。第四至第十名依次序為尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道投注站。