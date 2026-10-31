六合彩︱萬聖節金多寶頭獎無人中　下期11.5攪珠一注獨中1.08億

【萬聖節金多寶／六合彩／金多寶／萬聖節／幸運號碼】六合彩萬聖節金多寶攪珠周六晚（10月31日）舉行，若以10港元一注獨中，可獨攬8,000萬元巨額彩金。馬會同晚公布，由於頭獎無人中，下期攪珠日為下周四（11月5日），估計頭獎獨中可得（1.08億元（$108,000,000）。一文看清五大最旺號碼及十大幸運投注站。



六合彩萬聖節金多寶攪珠10月31日晚上舉行，特設6,000萬元金多寶。不少市民攪珠前的下午到中環士丹利街投注站買獎券。最終頭獎無人中。（梁鵬威攝）

六合彩萬聖節金多寶攪珠10月31日晚上舉行，特設6,000萬元金多寶。不少市民攪珠前的下午到中環士丹利街投注站買獎券。最終頭獎無人中。（梁鵬威攝）

萬聖節金多寶頭獎無人中、二獎9.5注中

六合彩萬聖節金多寶攪珠周六晚上（31日）攪珠，若以10港元一注獨中，估計可獨攬8,000萬元巨額彩金，總投注額為1.88億元（$187,748,219），最終頭獎無人中，二獎9.5注中，每注可獲獎金約71.7萬元（$716,380）；三獎317注中，每注可獲獎金5.73萬元（$57,280）。

萬聖節金多寶攪珠結果。（馬會直播截圖）

六合彩萬聖節金多寶攪珠10月31日晚上舉行，特設6,000萬元金多寶。不少市民攪珠前的下午到中環士丹利街投注站買獎券。最終頭獎無人中。（梁鵬威攝）

六合彩五大幸運號碼︰30、49、24、7、22

根據馬會2002年7月4日起的紀錄，截至上期10月31日攪珠，首三位熱門號碼為「30號」、「49號」及「24號」，分別出現526次、519次以及517次。至於第四及第五位分別是「7號」及「22號」，出現511次及508次。

六合彩號碼攪出次數一覽。（六合彩網頁截圖）

六合彩五大冷門號碼︰19、41、25、23、43

至於最冷門號碼以「19號」攪出450次居尾，其次是「41號」，只攪出451次；第三為開出456次的「25號」，第四為攪出457次的「23號」，第五為攪出458次的「43號」。

十大幸運投注站一覽，資料截至2026年6月30日。（六合彩網頁截圖）

十大幸運投注站一覽 屯門市廣場及中環士丹利街居首

根據馬會網頁，1994年至2026年6月30日期間，屯門市廣場及中環士丹利街投注站，各攪出48次頭獎，並列十大幸運投注站榜首；至於排第三為荃灣青山道投注站，攪出43次頭獎。第四至第十名依次序為尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道投注站。